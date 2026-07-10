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El Pentágono desclasifica un nuevo lote de archivos sobre ovnis con reportes recientes cerca de China

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó 40 expedientes secretos, combinando incidentes históricos en bases nucleares con encuentros militares registrados en 2025. Los documentos incluyen impactantes testimonios de pilotos y videos infrarrojos bajo la orden ejecutiva de Donald Trump.