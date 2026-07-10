El Pentágono publicó este viernes un cuarto lote que reúne 40 archivos secretos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis. La desclasificación, compuesta por 14 documentos, 19 videos, cuatro archivos de audio y tres imágenes, combina registros históricos con incidentes reportados recientemente por las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El Pentágono desclasifica un nuevo lote de archivos sobre ovnis con reportes recientes cerca de China
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó 40 expedientes secretos, combinando incidentes históricos en bases nucleares con encuentros militares registrados en 2025. Los documentos incluyen impactantes testimonios de pilotos y videos infrarrojos bajo la orden ejecutiva de Donald Trump.
La divulgación se realiza bajo el marco de la orden ejecutiva firmada este año por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde el Departamento de Guerra señalaron que el proceso de apertura de expedientes continuará de forma activa junto a sus agencias asociadas.
Testimonios militares en primera persona
Casi la mitad del material divulgado corresponde a hechos ocurridos desde 2010 en adelante. Entre ellos, destaca un informe posterior a una misión en 2019 sobre el este de los Estados Unidos, donde un aviador militar con 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada dejó constancia de un encuentro cercano.
"Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio", detalló el piloto en el expediente desclasificado. Según su relato, el objeto se desplazaba a gran velocidad en dirección opuesta a la de su aeronave, y análisis posteriores revelaron que presentaba una forma geométrica rectangular.
Otro de los reportes destacados describe un incidente del año 2020 en el Océano Atlántico, calificado formalmente como una "intrusión en el espacio aéreo". Un oficial de sistemas de armas de la Armada describió un objeto de color granate, de entre 3,6 y 4,5 metros de altura, con una estructura similar a la de un "globo grande y algo deformado", el cual no pudo ser identificado con precisión al momento de cruzar la zona de operaciones.
Alerta en instalaciones nucleares y el Pacífico
El paquete de documentos incluye un expediente detallado del Departamento de Energía sobre un episodio ocurrido en septiembre de 2015 en la instalación de armas nucleares Pantex, en Texas. Dos oficiales de seguridad persiguieron un objeto no identificado mientras el complejo se encontraba bajo estricto confinamiento. Los agentes detallaron que el objeto no emitía ningún sonido ni poseía un sistema de propulsión visible mediante binoculares antes de alejarse hacia el norte.
En cuanto a los registros más recientes, los archivos incorporan videos infrarrojos tomados durante el año 2025 bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico, en cercanías del territorio de China. Uno de los sensores militares captó un área de contraste con forma de estrella de seis puntas moviéndose sobre el Mar Amarillo, mientras que otro archivo documentó durante varios minutos el desplazamiento de un objeto sobre el Mar de China Oriental.
La divulgación también rescató antecedentes históricos, como la transcripción de una conferencia científica de 1949 en Los Álamos, Nuevo México, donde investigadores del Proyecto Manhattan intentaron determinar el origen de una serie de "bolas de fuego verdes" avistadas sobre los laboratorios nucleares.
El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, ratificó a través de un comunicado oficial que los equipos técnicos continúan trabajando en el procesamiento de nuevos materiales que serán publicados en las próximas semanas.