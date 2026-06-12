El Departamento de Defensa de los Estados Unidos divulgó una tercera tanda de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados, con 72 expedientes procedentes del FBI, la CIA y el Pentágono que incluyen testimonios, videos y representaciones artísticas. Los informes listan avistamientos de orbes y esferas luminosas, algunos de color rojo, registrados en la misma región, con detalles que los agentes califican como anómalos y no identificados.
Extrañas revelaciones en la tercera tanda de informes sobre ovnis publicada por Estados Unidos
El Pentágono difundió 72 archivos del FBI, la CIA y Defensa. Describen orbes rojos y blancos, avistamientos en la misma región y testimonios clasificados.
En estos archivos de la tercera tanda los informes describen orbes que cambiaron de forma y luminosidad, orbes Unidos que se alejaron en conjunto y orbes que más tarde sobrevolaron a mayor altitud. Los documentos incluyen un expediente de febrero con entrevistas del FBI en las que dos testigos relataron haber visto “una luz intensa y brillante” en su patio trasero, y uno de los informes describe “el color rojo como brillante y hermoso” y una esfera roja con un “sol de plasma blanco” en su centro.
Los archivos de la tercera tanda repiten el patrón de avistamientos en la misma región y conectan incidentes previos: el FBI anotó que “esta observación tuvo lugar a menos de 25 millas de los avistamientos de los ‘Orbes del Triángulo’, la ‘Rotación del Orbe Rojo’ y los ‘Orbes sobre el Estanque’”, lo que sugiere, según los propios informes, múltiples avistamientos identificados como orbes en una misma región poco poblada.
Además de las descripciones de orbes rojos y orbes blancos, los archivos contienen una imagen infrarroja fechada en septiembre de 2025 que muestra un objeto no identificado bajo un helicóptero en el oeste de Estados Unidos y un informe de octubre de 2024 sobre una luz flotando sobre un estanque. La tercera tanda, como conjunto de archivos, suma a la documentación previa y amplía el registro de fenómenos anómalos no identificados que el Pentágono, la CIA y el FBI clasificó como archivos oficiales.
Qué detallan los informes
Los informes de la tercera tanda indican que los orbes observados variaron en tamaño, color y comportamiento, y que algunos testigos describieron esferas similares al plasma que cambiaban de forma y luminosidad. Los documentos mencionan orbes rojos con un centro blanco parecido a un sol de plasma y orbes blancos vistos a mayor altitud semanas después en la misma zona.
Un expediente de febrero recoge que dos entrevistados dijeron haber visto una esfera roja estimada en aproximadamente un metro de ancho con un centro del tamaño de una pelota de baloncesto; según los informes, los testigos no reconocieron esa luz ni la vio antes en la región. Los textos del FBI y la CIA en los archivos documentan múltiples avistamientos identificados como orbes y recopilan relatos que contrastan colores, movimientos y proximidad.
Los informes también relatan que en ocasiones la fuente de luz principal parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños y que en otros casos dos orbes parecían estar Unidos mientras se alejaban. Ese patrón de orbes Unidos y orbes separados aparece repetido en varios expedientes de la misma tanda de archivos, lo que compone el núcleo de la nueva revelación difundida por el Pentágono sobre los fenómenos.
Antecedentes de la divulgación
La tercera tanda se suma a dos lotes previos publicados el 8 y el 22 de mayo y forma parte de un proceso de divulgación que, según los informes, comenzó a fines de la década de 1970. El artículo que acompaña a los archivos señala además que el presidente Donald Trump fue el último mandatario en publicar informes del gobierno sobre objetos voladores no identificados antes de esta nueva revelación.
Pete Hegseth, jefe del Pentágono, declaró que esos archivos, ocultos tras la clasificación de secreto, “alimentó durante mucho tiempo las especulaciones” y que es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo, una decisión que implica que Defensa y el Pentágono ponen a disposición los archivos y los informes para examen público.
La divulgación de 72 expedientes del FBI, la CIA y el Pentágono en esta tercera tanda cambia el registro público sobre los fenómenos anómalos no identificados y deja abierta la expectativa institucional de análisis y revisión de los informes y avistamientos en la misma región.