Reglamentación

Billetes dañados: cuándo podés pedir el cambio, según el Banco Central

Los bancos están obligados a recibir billetes deteriorados y fragmentados, incluso si la persona no es cliente de la entidad. El Banco Central establece un criterio clave para el canje inmediato: que el papel conserve al menos el 60% de su superficie. Si el daño es mayor, existe un procedimiento de verificación.