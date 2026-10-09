Los billetes rotos, manchados, quemados o deteriorados por el uso no necesariamente pierden su valor. En Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que las entidades bancarias deben ofrecer el servicio de canje de billetes deteriorados al público en general, sin exigir que la persona tenga una cuenta en esa institución.
Billetes dañados: cuándo podés pedir el cambio, según el Banco Central
Los bancos están obligados a recibir billetes deteriorados y fragmentados, incluso si la persona no es cliente de la entidad. El Banco Central establece un criterio clave para el canje inmediato: que el papel conserve al menos el 60% de su superficie. Si el daño es mayor, existe un procedimiento de verificación.
La normativa busca evitar que quienes tienen dinero en efectivo en mal estado deban asumir automáticamente una pérdida. Para determinar cómo proceder, uno de los aspectos centrales es la superficie del billete que se conserva y si sus partes permiten identificarlo como un ejemplar auténtico.
Según las disposiciones oficiales, si el billete mantiene al menos el 60% de su superficie, el banco debe cambiarlo en el momento por otro billete o acreditar el importe correspondiente en una cuenta. Cuando el deterioro supera ese límite, el caso puede requerir una evaluación técnica del Banco Central.
La reglamentación también contempla billetes perforados, descoloridos, sucios o fragmentados, siempre que el daño se haya producido de manera involuntaria y se cumplan las condiciones previstas. Por eso, antes de descartar un billete deteriorado, conviene conocer qué establece el organismo monetario y cuáles son las opciones disponibles para solicitar el cambio.
Qué billetes deben aceptar los bancos
La normativa del BCRA define como deteriorado al billete que, por el desgaste del uso o por un hecho involuntario, está roto, perforado, manchado, descolorido, sucio, quemado o parcialmente cortado.
El punto 3.2 de las normas sobre Circulación Monetaria establece las condiciones para el canje. En particular, el apartado 3.2.1 dispone que el servicio debe ser prestado por los bancos minoristas con carácter irrenunciable, durante el horario habitual de atención al público y sin discriminar si quien presenta el dinero es cliente de la entidad.
Esto significa que una sucursal no puede rechazar el pedido únicamente porque la persona no tenga una cuenta bancaria allí. La obligación alcanza al público en general, siempre que el billete reúna las condiciones previstas por la regulación.
El criterio principal para el cambio inmediato es el porcentaje de superficie que conserva el papel moneda.
Si el billete mantiene, como mínimo, el 60% de su superficie original, corresponde el canje en el momento. El banco puede entregar otro billete o acreditar el importe en una cuenta.
La regla se aplica a distintas formas de deterioro, no solamente a los billetes partidos en dos. También contempla aquellos que presentan manchas, perforaciones, suciedad, pérdida de color o daños por quemaduras, siempre que se trate de un deterioro involuntario y se cumplan los requisitos establecidos.
En el caso de los billetes fragmentados, las partes presentadas deben corresponder de manera evidente a un mismo ejemplar. Esta condición permite evitar que se unan fragmentos de billetes diferentes para intentar obtener un canje.
El Banco Central también aclara que su procedimiento de cambio comprende los billetes de la moneda argentina de curso legal, no los de moneda extranjera.
Por eso, si una persona encuentra un billete dañado entre sus ahorros o recibe uno deteriorado en una operación cotidiana, el primer paso es conservarlo y presentarlo en una entidad bancaria para que se evalúe su estado. No es necesario ser titular de una cuenta en esa sucursal para solicitar el servicio.
Qué hacer si el billete está muy dañado o el banco rechaza el cambio
Cuando el deterioro es mayor y el billete no conserva el porcentaje de superficie requerido para el canje inmediato, el procedimiento es diferente. En esos casos, el Banco Central contempla una instancia de verificación para determinar si corresponde reconocer su valor.
El trámite oficial para cambiar billetes deteriorados indica que la persona puede presentarse en un banco con todos los fragmentos disponibles y las pruebas que permitan acreditar que el daño fue accidental.
La entidad debe recibir el material y remitirlo al Banco Central para su análisis. Allí, un laboratorio especializado verifica los billetes y determina si corresponde reconocer el importe.
Si el organismo confirma la integridad del ejemplar y aprueba el canje, acredita el monto correspondiente al banco. Luego, la entidad entrega el dinero a la persona o acredita el importe en su cuenta, según corresponda.
Este procedimiento permite analizar situaciones que no pueden resolverse mediante el criterio de cambio inmediato. Sin embargo, la aprobación depende de la verificación técnica: no todos los billetes con daños severos tienen garantizado el reconocimiento de su valor.
En caso de que una sucursal se niegue a recibir un billete que cumple las condiciones previstas, el usuario puede presentar un reclamo ante el BCRA a través de los formularios disponibles en su sitio oficial.
Para respaldar la presentación, resulta conveniente conservar el billete y reunir los datos de la sucursal donde se realizó el pedido, junto con la información sobre lo ocurrido. Estos elementos pueden ayudar a describir el caso, aunque la documentación requerida dependerá del trámite correspondiente.
La normativa de Circulación Monetaria, en su apartado sobre canje de billetes deteriorados, establece que el servicio es obligatorio para los bancos minoristas y que no debe limitarse a sus propios clientes.
La obligación, no obstante, no significa que cualquier fragmento de papel moneda deba cambiarse automáticamente por su valor completo. El estado del billete, la proporción de superficie conservada y la posibilidad de identificar sus partes son factores que determinan el procedimiento aplicable.
Ante un billete roto, manchado o quemado, la recomendación es no descartarlo sin consultar primero en una entidad bancaria. Si conserva al menos el 60% de su superficie, corresponde el cambio inmediato conforme a las condiciones del BCRA. Si el daño es mayor, puede solicitarse una evaluación para determinar si el importe puede ser reconocido.