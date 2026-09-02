Transferiste dinero por error: qué hacer para intentar recuperarlo y qué no hacer

Protocolo de emergencia ¿Transferiste mal? Los 4 pasos inmediatos

1 Guardá el comprobante: Capturá pantalla donde figure el CBU/CVU, número de transacción, monto y hora exacta.

2 Avisá a tu banco/app: Solicitá que abran un reclamo por "transferencia enviada por error" para que se contacten con la entidad receptora.

3 Contactá al destinatario (si tenés el dato): Explicá la situación con respeto. Nunca aceptes ingresar a links ni dar códigos de token.