Un alias mal escrito, un contacto equivocado en la agenda o un número de CBU o CVU ingresado incorrectamente pueden convertir una operación cotidiana en un problema.
Transferiste dinero por error: qué hacer para intentar recuperarlo y qué no hacer
Una transferencia bancaria o desde una billetera virtual puede acreditarse de manera inmediata y no existe un botón para deshacerla. El Banco Central explica qué ocurre cuando el error fue del propio usuario y qué pasos seguir.
Las transferencias electrónicas permiten enviar dinero de una cuenta a otra de manera inmediata y, justamente por esa velocidad, un error puede generar preocupación cuando los fondos ya fueron acreditados en una cuenta que no correspondía.
La primera recomendación es actuar rápido, pero sin tomar decisiones impulsivas. Si la transferencia fue realizada voluntariamente por el usuario y el error estuvo en el destinatario, la entidad financiera no puede simplemente revertir la operación.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) explica que, cuando la persona decidió efectuar la transferencia, el banco no intervino en esa decisión y, por lo tanto, no puede revertirla automáticamente. El recupero pasa a depender de las gestiones que puedan realizarse con quien recibió el dinero.
Esto es diferente de una transferencia que el usuario no reconoce o que fue realizada como consecuencia de una estafa. En esos casos existen otros mecanismos de reclamo y la entidad debe ser contactada de inmediato.
Qué hacer si transferiste dinero a la persona equivocada
El primer paso es guardar el comprobante de la operación. Allí suelen figurar datos fundamentales para identificar la transferencia, como la fecha, el monto y los datos de la cuenta de destino. También conviene conservar capturas de pantalla y cualquier información relacionada con la operación.
Después, hay que comunicarse con el banco, entidad financiera o proveedor de servicios de pago desde el cual se realizó la transferencia y explicar que se trató de un error.
Aunque la entidad no pueda simplemente anular la operación, informar lo ocurrido permite dejar constancia y consultar qué procedimiento tiene habilitado para estos casos. Es importante utilizar los canales oficiales de atención y conservar cualquier número de gestión o comprobante que entregue la entidad.
El BCRA aclara que una transferencia realizada por error por el propio usuario constituye un acuerdo entre particulares. Esto significa que el banco no puede decidir unilateralmente retirar el dinero de la cuenta de quien lo recibió para devolverlo al emisor.
Por eso, si el destinatario está identificado, la recuperación puede requerir su colaboración. Si la persona que recibió el dinero acepta devolverlo, la operación deberá realizarse por el mecanismo que corresponda y siguiendo las indicaciones de la entidad.
La situación cambia si el destinatario no responde, se niega a devolver el dinero o existen circunstancias que hacen necesario realizar un reclamo formal. En esos casos, puede ser necesario recurrir a asesoramiento legal para determinar cuáles son las vías disponibles.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece como principio que las obligaciones tienen una causa y que los derechos deben ejercerse de buena fe. La normativa civil contempla, además, las reglas vinculadas con la restitución cuando existe un enriquecimiento sin causa.
Por eso, ante una suma importante de dinero, no conviene improvisar ni intentar recuperar los fondos por medios informales. La documentación de la operación y las constancias de los reclamos realizados pueden resultar fundamentales si el conflicto requiere una instancia posterior.
Qué no hacer después de una transferencia equivocada
Uno de los errores más frecuentes es pensar que, como la transferencia fue inmediata, el banco puede anularla de la misma manera que se cancela una compra.
No funciona así.
El propio BCRA explica que cuando la transferencia fue realizada por decisión del usuario y el dinero se acreditó en otra cuenta, la entidad no puede revertirla automáticamente.
Tampoco es recomendable realizar una segunda transferencia impulsivamente para “compensar” el error. Si se intenta devolver dinero o solucionar el problema por cuenta propia, primero hay que verificar exactamente qué ocurrió y comunicarse con la entidad correspondiente.
Otro punto fundamental es no entregar claves, códigos de seguridad ni información bancaria a una persona que se comunique diciendo que recibió una transferencia por error.
El BCRA advierte específicamente sobre este tipo de situaciones. Si alguien se comunica por WhatsApp, Telegram, correo electrónico o teléfono para informar sobre un supuesto error en una transferencia, la recomendación oficial es no responder con información personal o bancaria y comunicarse directamente con el banco a través de sus canales oficiales.
La advertencia es importante porque una situación aparentemente sencilla puede ser utilizada como mecanismo para una estafa.
Por ejemplo, una persona puede afirmar que envió dinero equivocadamente y pedir que se le devuelva una suma. En ese escenario, antes de realizar cualquier devolución hay que comprobar en la propia cuenta que efectivamente exista la acreditación.
El BCRA recomienda verificar en las cuentas el monto efectivamente recibido cuando alguien solicita una devolución por una supuesta transferencia equivocada.
Si te llegó una transferencia que no esperabas
La situación también puede darse al revés: una persona recibe dinero que no reconoce y alguien se comunica para pedirle que lo devuelva.
En ese caso, tampoco conviene actuar apresuradamente.
El primer paso es revisar la cuenta y comprobar que el dinero haya sido realmente acreditado. Después, es recomendable comunicarse con el banco o proveedor de servicios de pago mediante un canal oficial y explicar la situación.
No hay que entregar datos personales, claves, códigos de autenticación ni permitir que otra persona indique cómo ingresar al homebanking o a una billetera digital.
El BCRA señala que los bancos y organismos públicos no solicitan claves de acceso ni códigos de verificación para realizar gestiones. También recomienda no abrir enlaces recibidos por WhatsApp o Telegram que supuestamente provengan de una entidad financiera.
La recomendación adquiere especial importancia cuando alguien intenta generar urgencia: “devolvé el dinero ahora”, “tenés que hacerlo antes de determinada hora” o “te voy a pasar un link para solucionarlo”. Ante una situación así, lo más seguro es cortar la comunicación y consultar directamente con la entidad.
Error propio, fraude o transferencia desconocida: no es lo mismo
Antes de iniciar un reclamo, hay que determinar qué ocurrió.
Si vos hiciste la transferencia y elegiste mal al destinatario, se trata de un error en una operación que autorizaste. El BCRA indica que la entidad no puede revertirla automáticamente y que el problema debe gestionarse entre las partes.
Si nunca autorizaste la transferencia, el caso es diferente. Puede tratarse de una operación no reconocida o de una posible estafa. En esa situación, el BCRA recomienda comunicarse inmediatamente con el banco o proveedor financiero, dejar asentado formalmente el reclamo y solicitar las medidas de protección que correspondan.
Entre esas medidas pueden encontrarse el bloqueo del acceso a la cuenta, la suspensión de tarjetas o el bloqueo de usuarios, dependiendo de las características del caso.
El reclamo debe quedar registrado. Es importante conservar el número asignado por la entidad, la constancia de la presentación, las respuestas recibidas y toda documentación relacionada con las operaciones cuestionadas.
Si la entidad no resuelve el problema, el BCRA cuenta con un mecanismo de reclamo en segunda instancia. Para acceder a él, primero debe haberse presentado un reclamo formal ante la entidad involucrada y, según el procedimiento informado por el organismo, deben haber transcurrido al menos 10 días hábiles sin una solución satisfactoria.
Una transferencia inmediata no significa que sea imposible reclamar
Las transferencias electrónicas están diseñadas para que el dinero llegue rápidamente. El Gobierno nacional explica que las transferencias inmediatas se acreditan en la otra cuenta en el mismo momento y pueden realizarse entre cuentas bancarias y cuentas de pago, incluyendo operaciones entre CBU y CVU.
Esa rapidez es una ventaja para los pagos cotidianos, pero también hace que sea fundamental revisar los datos antes de confirmar una operación.
Por eso, antes de enviar dinero conviene comprobar el nombre del destinatario, el alias o CBU/CVU, el monto y el concepto de la operación. Una vez confirmada, un error de destinatario no se resuelve simplemente con un botón de cancelación.
Si el error ya ocurrió, la recomendación oficial puede resumirse en pocos pasos: guardar el comprobante, comunicarse inmediatamente con la entidad, dejar constancia de lo sucedido y no compartir claves ni códigos con terceros.
Y si alguien afirma que te transfirió dinero por equivocación, la regla es igual de importante: primero verificar que el dinero realmente haya ingresado a tu cuenta y después consultar al banco por el mecanismo correspondiente.
La clave es no confundir un error de destinatario con una operación fraudulenta. Son situaciones diferentes y requieren caminos diferentes. Ante cualquier duda, la vía más segura es comunicarse directamente con la entidad financiera mediante sus canales oficiales y evitar cualquier gestión que implique entregar información confidencial.