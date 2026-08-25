Transporte público

SUBE: ¿qué es el saldo negativo y a quiénes realmente les sirve en Santa Fe?

El saldo de emergencia de la tarjeta SUBE permite viajar cuando el crédito se agotó, pero tiene un límite de hasta $1.200 para los colectivos. En Santa Fe, ese monto es inferior al valor del Boleto Frecuente, por lo que funciona principalmente como una ayuda puntual y no como una alternativa para financiar los viajes.