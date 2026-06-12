La Municipalidad de Santa Fe informó que la nueva medida del gobierno nacional, que permite a las personas con discapacidad viajar en trenes y colectivos sin presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, no se aplica al sistema de transporte urbano de la ciudad. El anuncio nacional fue realizado en las últimas horas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La Municipalidad aclaró que el certificado digital de discapacidad no alcanza al transporte urbano de Santa Fe
El Gobierno nacional habilitó el uso del certificado digital de discapacidad para viajar gratis en trenes y colectivos de jurisdicción nacional. Pero la medida no se aplica en los colectivos de la ciudad. Por el momento, los usuarios deberán seguir presentando la documentación exigida para acceder al beneficio.
Según explicó el municipio, el alcance de la disposición está limitado al transporte de jurisdicción nacional. “Es para colectivos de jurisdicción nacional, no para transporte urbano. Por lo menos en esta primera etapa”, señalaron desde la Municipalidad. También precisaron que se consideran de jurisdicción nacional aquellos servicios que cruzan límites provinciales, como el corredor Santa Fe–Paraná.
De esta manera, los usuarios del transporte urbano santafesino deberán seguir presentando el CUD físico para acceder al boleto gratuito, al menos hasta que exista una normativa específica para los servicios locales.
Qué cambia con la medida nacional
El gobierno nacional anunció que las personas con discapacidad podrán acreditar su derecho al transporte gratuito mediante el certificado digital disponible en la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de portar la credencial física. La medida apunta a simplificar trámites y facilitar el acceso al beneficio en trenes y colectivos de alcance nacional.
La implementación será gradual y dependerá de la adecuación de los sistemas de validación de las empresas de transporte. Desde ANDIS señalaron que el objetivo es modernizar el acceso a derechos y reducir barreras administrativas.
El alcance limitado genera dudas entre usuarios
Tras el anuncio nacional, surgieron consultas entre usuarios del transporte santafesino sobre si el cambio regía también para las líneas urbanas. La aclaración municipal buscó evitar confusiones y recordó que el sistema de colectivos de la ciudad se encuentra bajo jurisdicción local, por lo que no está incluido en esta primera etapa de digitalización.
El caso de los servicios Santa Fe–Paraná, en cambio, sí entra dentro de la categoría de transporte interjurisdiccional y nacional, por lo que allí podría aplicarse la nueva modalidad cuando las empresas adapten sus sistemas.
Un contexto de reclamos por derechos y costos
La novedad se da en un contexto de creciente preocupación de organizaciones de personas con discapacidad por el impacto de las políticas nacionales en el acceso a derechos y prestaciones. En los últimos meses se registraron reclamos por demoras en pagos, ajustes en programas y dificultades para sostener servicios esenciales vinculados a salud, asistencia y transporte.
A esto se suma el efecto de las medidas económicas sobre el bolsillo de la ciudadanía. El aumento de tarifas, el encarecimiento del transporte y la inflación acumulada vienen golpeando especialmente a sectores con mayores necesidades de asistencia y movilidad. En Santa Fe, como en otras ciudades del país, el costo de viajar y acceder a servicios básicos se volvió una preocupación cotidiana para muchas familias. Y en los últimos meses aumentaron las tarifas de taxis, remises y colectivos urbanos.