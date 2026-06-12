Tras el anuncio nacional

La Municipalidad aclaró que el certificado digital de discapacidad no alcanza al transporte urbano de Santa Fe

El Gobierno nacional habilitó el uso del certificado digital de discapacidad para viajar gratis en trenes y colectivos de jurisdicción nacional. Pero la medida no se aplica en los colectivos de la ciudad. Por el momento, los usuarios deberán seguir presentando la documentación exigida para acceder al beneficio.