¿Qué pasa con tus cuentas digitales cuando morís? Lo que tu familia puede recuperar y lo que puede perder

El usuario puede elegir hasta diez personas para recibir información y seleccionar qué tipos de datos compartir.

En el caso de las cuentas bancarias, la situación es diferente de la de una red social.

Mirá también

¿Cómo saber si alguien entró a tu WhatsApp sin permiso? Las señales que tenés que revisar

Mirá también

¿Por qué el sueldo alcanza menos si la inflación bajó? La diferencia que explica lo que pasa con el bolsillo

Mirá también

Hot Sale 2026: consejos para evitar estafas y comprar de forma segura por internet

Mirá también

Ganancias y Bienes Personales: ARCA extendió vencimientos y advierten por errores

Mirá también

El negocio silencioso que crece entre jóvenes argentinos

Mirá también

Recomendaciones del Banco Central para evitar estafas virtuales y proteger las cuentas bancarias

Mirá también

Anses advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: cómo reconocer mensajes falsos y dónde denunciar