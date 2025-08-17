Capital de experiencias

"Mi Buenos Aires querido": la ciudad porteña se reinventa para cada vez que la vuelvas a ver

La Ciudad de Buenos Aires se reinventa con una fusión única de historia y modernidad, atrayendo a millones de turistas con su tradicional oferta cultural y la incorporación tecnológica en servicios. La implementación de políticas públicas, la articulación con el sector privado, la gestión digital y el análisis de datos como ejes centrales para optimizar la planificación y diversificar la oferta.