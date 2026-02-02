El calor extremo puso a Santa Fe y otra ciudad de la provincia en lo más alto del ranking nacional

El intenso calor que afecta a gran parte del territorio nacional tuvo un fuerte impacto en la provincia de Santa Fe. Según el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad capital -Sauce Viejo- y Rosario se ubicaron este lunes entre las ciudades más calurosas deArgentina, con registros de 34,6°C a las 17.
El informe oficial mostró que la región centro del país se encuentra bajo la influencia de una masa de aire caliente y seco, lo que favoreció valores térmicos elevados durante la tarde y una marcada sensación de agobio.
El intenso calor que afecta a gran parte del territorio nacional tuvo un fuerte impacto en la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
Datos del Servicio Meteorológico Nacional
De acuerdo al relevamiento del SMN, las dos ciudades santafesinas compartieron el noveno y décimo lugar del ranking nacional, en una lista dominada por localidades de Buenos Aires, La Pampa y Formosa.
El detalle de las diez ciudades con mayor temperatura a las 17 fue el siguiente:
Bahía Blanca (Buenos Aires): 37,3°C – 13%
Santa Rosa (La Pampa): 36,5°C – 27%
San Carlos de Bolívar (Buenos Aires): 36,2°C – 29%
Formosa (Formosa): 35,1°C – 33%
San Rafael (Mendoza): 35°C – 36%
Pigüé (Buenos Aires): 34,9°C – 25%
Posadas (Misiones): 34,8°C – 28%
Gualeguaychú (Entre Ríos): 34,6°C – 38%
Sauce Viejo (Santa Fe): 34,6°C – 29%
Rosario (Santa Fe): 34,6°C – 21%
En la provincia de Santa Fe, el alivio podría llegar recién en los próximos días con el ingreso de un frente frío y un aumento de la inestabilidad. Foto: Manuel Fabatía
Persisten las altas temperaturas
Desde el organismo meteorológico indicaron que las altas temperaturas continuarán en gran parte del centro y norte del país, con marcas por encima de los valores normales para esta época del año. En la provincia de Santa Fe, el alivio podría llegar recién en los próximos días con el ingreso de un frente frío y un aumento de la inestabilidad.
Ante este escenario, se recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.