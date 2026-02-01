Alerta amarilla por tormentas en 10 provincias para este domingo 1 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por posibles fenómenos intensos en gran parte del país durante este domingo. Se esperan lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica que podrían afectar desarrollo de actividades cotidianas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas que afecta a 10 provincias del país, mientras que en algunas jurisdicciones las condiciones climáticas podrían tornarse más adversas con la posibilidad de fenómenos más severos, según el informe oficial divulgado para la jornada.
Qué zonas están en alerta y qué se espera
El aviso del organismo prevé tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o incluso aisladas severas, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica intensa, lluvias abundantes en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas de viento destacadas.
Entre las provincias bajo este nivel de advertencia se encuentran San Luis,Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, además de otras jurisdicciones del norte y centro del país.
Donde rige la alerta naranja el mal tiempo puede intensificarse durante la tarde y la noche
En estos sectores se estiman precipitaciones acumuladas que pueden oscilar entre 20 y 80 milímetros, dependiendo de cada región y de la intensidad de los núcleos tormentosos.
El alerta está diseñado para advertir sobre la posibilidad de fenómenos que, aunque no se traducen necesariamente en un riesgo extremo, sí pueden producir efectos leves o moderados sobre las actividades diarias y la seguridad de la población si no se toman las precauciones adecuadas.
En tanto, Catamarca y Tucumán presentan un nivel más alto dentro de la escala de advertencias, con una alerta naranja que implica mayor probabilidad de tormentas fuertes o severas en algunos sectores, con lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, así como acumulados de agua significativa en lapsos cortos de tiempo.
El aviso del organismo prevé tormentas de variada intensidad
Impacto esperado y recomendaciones
Las tormentas anunciadas para este domingo se desarrollan en un contexto de clima inestable sobre buena parte del territorio argentino, donde condiciones atmosféricas variables favorecen la formación de núcleos tormentosos que pueden cruzar rápidamente de moderados a más intensos.
Frente a este panorama, las autoridades del SMN aconsejan a la población que extreme cuidados al momento de circular por rutas y zonas urbanas, debido a que las ráfagas de viento y la actividad eléctrica intensa pueden complicar la visibilidad y la conducción.
Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante el paso de tormentas, especialmente en zonas abiertas o elevadas donde las descargas eléctricas son más frecuentes.
Respecto a las precipitaciones, las lluvias abundantes en cortos períodos pueden provocar encharcamientos en zonas urbanas, acumulación de agua en rutas y sectores rurales, y posibles anegamientos, por lo que se recomienda a los vecinos asegurar desagües y retirar objetos que dificulten el escurrimiento del agua.
En las provincias donde rige la alerta naranja, como Catamarca y Tucumán, se espera que el mal tiempo pueda intensificarse durante la tarde y la noche, por lo que se aconseja mantener especial atención a los boletines meteorológicos actualizados y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.