Escándalo en Brasil

Dos médicos despedidos tras ser encontrados durmiendo juntos durante una visita sorpresa del alcalde al hospital

El episodio ocurrió cuando Carlos Artur Soares de Avelar, conocido popularmente como Carlinhos da Pedreira, ingresó sin previo aviso al Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. El funcionario había recibido reclamos de vecinos por las demoras en la atención de la guardia. Las entidades médicas repudiaron los despidos.