La ciudad de Barreiros, ubicada en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, quedó en el centro de una polémica luego de que su alcalde protagonizara un enfrentamiento con dos médicos durante una inspección nocturna en un hospital municipal.
Dos médicos despedidos tras ser encontrados durmiendo juntos durante una visita sorpresa del alcalde al hospital
El episodio ocurrió cuando Carlos Artur Soares de Avelar, conocido popularmente como Carlinhos da Pedreira, ingresó sin previo aviso al Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. El funcionario había recibido reclamos de vecinos por las demoras en la atención de la guardia. Las entidades médicas repudiaron los despidos.
El episodio ocurrió el miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando Carlos Artur Soares de Avelar, conocido popularmente como Carlinhos da Pedreira, ingresó sin previo aviso al Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. El funcionario había recibido reclamos de vecinos por las demoras en la atención de la guardia.
Durante el recorrido, el mandatario encontró pacientes que aguardaban asistencia y cuestionó que, de los tres médicos que supuestamente estaban asignados al turno, solo uno se encontraba atendiendo. Luego ingresó en una habitación destinada al descanso del personal, donde encontró a otros dos profesionales, un hombre y una mujer.
La reacción del alcalde quedó registrada en un video que comenzó a circular por las redes sociales y rápidamente alcanzó repercusión en distintos medios brasileños e internacionales.
Qué pasó en el hospital de Barreiros
En las imágenes, Carlinhos da Pedreira aparece visiblemente enojado mientras increpa a los médicos y los acusa de estar durmiendo y manteniendo una relación íntima durante el horario de trabajo. También los insulta y amenaza con expulsarlos del establecimiento.
El intendente sostuvo que la situación era inadmisible porque había pacientes esperando atención en la guardia mientras dos de los profesionales no estaban en los consultorios.
Sin embargo, la versión del funcionario fue cuestionada por las organizaciones que representan a los médicos. Según el Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe), los dos profesionales se encontraban en un período de descanso luego de haber cumplido 12 horas de intensa actividad y otro médico continuaba atendiendo a los pacientes.
Además, hasta el momento de las primeras publicaciones sobre el caso, no se habían presentado pruebas que confirmaran la acusación de que los profesionales mantenían relaciones íntimas dentro del hospital.
La decisión del municipio tras el escándalo
La controversia tuvo consecuencias sobre la administración del establecimiento sanitario. Después de la difusión de las imágenes, la Municipalidad de Barreiros anunció la rescisión del contrato de gestión que mantenía con la Asociación Beneficente João Paulo II, responsable de administrar el hospital.
A partir de esa decisión, el gobierno municipal asumirá temporalmente la conducción administrativa, operativa y asistencial del centro de salud, hasta que se complete un nuevo proceso de contratación.
El alcalde también había anunciado durante el enfrentamiento que los dos médicos serían despedidos. No obstante, las primeras coberturas periodísticas señalaron que no estaba confirmada la formalización de esas desvinculaciones.
El repudio de las entidades médicas de Pernambuco
La intervención del alcalde generó una respuesta de dos organizaciones vinculadas al sector sanitario brasileño: el Consejo Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) y el Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe).
El Cremepe publicó un comunicado el jueves 5 de noviembre en el que expresó su rechazo a la exposición pública de los profesionales. La entidad sostuvo que las eventuales irregularidades en el cumplimiento de las guardias o en la prestación de servicios médicos deben investigarse mediante los procedimientos institucionales y legales correspondientes.
También advirtió que las facultades de fiscalización de un funcionario público no habilitan a someter a los trabajadores a situaciones de exposición o humillación pública.
Por su parte, el Simepe cuestionó la conducta del mandatario y defendió el derecho de los médicos a contar con períodos de descanso durante sus jornadas laborales. El sindicato consideró que la presencia de dos profesionales en una habitación de reposo no constituye, por sí misma, una prueba de incumplimiento de sus obligaciones ni permite sostener las insinuaciones realizadas por el alcalde.