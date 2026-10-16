El santafesino Carlos Eduardo Clemente Dueip participó como disertante en el curso Trata de Personas: Claves para su Comprensión y Abordaje, una propuesta organizada por Fundación Apolo y certificada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Fue el único representante de la provincia de Santa Fe entre los especialistas convocados.
Carlos Clemente, el único disertante santafesino en una capacitación nacional sobre trata de personas
El analista en gestión gerencial pública y privada participó como especialista invitado en una formación organizada por Fundación Apolo y certificada por la Universidad Abierta Interamericana.
Analista en gestión gerencial pública y privada, Clemente es autor de la ley provincial de trata de personas sancionada en 2015 y preside el Foro de Integración y Desarrollo Regional de Santa Fe. Su trayectoria en gestión pública y su participación en iniciativas legislativas vinculadas con la problemática fueron parte de su aporte a la capacitación.
Una formación con especialistas de distintos ámbitos
La propuesta académica reunió a profesionales y referentes vinculados con la Justicia, la investigación penal, el ámbito jurídico y la asistencia a víctimas. El objetivo fue brindar herramientas para comprender la trata de personas y fortalecer las estrategias de prevención y abordaje.
El programa contempló encuentros virtuales y actividades complementarias, con contenidos relacionados con las distintas dimensiones del delito y la intervención de los organismos que trabajan en su prevención y combate.
La mirada de Santa Fe en el abordaje de la trata
La participación de Clemente incorporó la experiencia santafesina a un espacio de formación de alcance nacional. Su antecedente como autor de la ley provincial de 2015 constituye uno de los puntos centrales de su trayectoria en relación con esta problemática.
Desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional de Santa Fe, Clemente también impulsa una perspectiva vinculada con la gestión pública, la articulación institucional y el desarrollo de políticas para enfrentar problemáticas sociales complejas.