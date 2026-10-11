Del 11 al 13 de noviembre

Argentina Space 2026: Santa Fe se suma al desafío de construir una nueva economía espacial

El encuentro internacional se realizará en Salta y reunirá a referentes de la NASA, especialistas en ingeniería aeroespacial, científicos, empresas tecnológicas e instituciones. Tras el precongreso realizado en Santa Fe, la iniciativa busca conectar al sector productivo argentino con las oportunidades de una industria estratégica para el desarrollo del país.