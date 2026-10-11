La economía espacial comienza a abrir nuevas oportunidades para la Argentina y plantea un desafío que va mucho más allá de la ciencia y la exploración: cómo transformar el conocimiento, la tecnología y la capacidad productiva en desarrollo económico, inversión y empleo calificado.
Argentina Space 2026: Santa Fe se suma al desafío de construir una nueva economía espacial
El encuentro internacional se realizará en Salta y reunirá a referentes de la NASA, especialistas en ingeniería aeroespacial, científicos, empresas tecnológicas e instituciones. Tras el precongreso realizado en Santa Fe, la iniciativa busca conectar al sector productivo argentino con las oportunidades de una industria estratégica para el desarrollo del país.
En ese escenario, Argentina Space 2026 es miembro IAF (Federación Astronáutica Internacional) y busca impulsar a Argentina en la Nueva Economía Espacial”— tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Salta, con una propuesta que busca reunir a referentes nacionales e internacionales de la industria espacial, la innovación, la investigación científica y los negocios.
El encuentro se proyecta como un espacio de articulación entre empresas, universidades, organismos públicos, emprendedores, inversores y profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de acercar a la Argentina a las nuevas cadenas de valor de una industria que integra satélites, inteligencia artificial, telecomunicaciones, análisis de datos, minería, agroindustria y desarrollo tecnológico.
Referentes internacionales y conocimiento de primer nivel
Uno de los principales atractivos de Argentina Space será la participación de especialistas con trayectoria internacional. Entre los referentes anunciados se encuentra el doctor Lucas Paganini, ejecutivo de programas espaciales de la NASA, vinculado a la División de Astrofísica y al desarrollo del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman.
También participarán figuras como Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino, investigador y director del Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte; Pamela Such, doctora en Geología- Vulcanóloga y afiliada al SETI Institute; y Noel de Castro, ingeniera biomédica y aeroespacial salteña y candidata argentina a astronauta.
La agenda incluye, además, especialistas en ingeniería aeroespacial, tecnología satelital, inteligencia artificial y emprendimientos tecnológicos, entre ellos Nahuel Castello, Álvaro Sassano.
La diversidad de perfiles refleja la mirada integral que propone el encuentro: comprender que la economía espacial no se limita al desarrollo de cohetes o satélites, sino que necesita de una red de empresas, profesionales, instituciones científicas, proveedores tecnológicos y sectores productivos capaces de convertir el conocimiento en nuevas oportunidades.
Santa Fe, parte de una construcción federal
En el marco del camino hacia el encuentro de noviembre, Santa Fe fue sede del precongreso Camino a Argentina Space 2026, una jornada que reunió a empresarios, representantes de cámaras comerciales, profesionales e instituciones interesados en conocer las posibilidades que ofrece este ecosistema.
En ese contexto, el Dr. Alejandro Temporetti Olivera, embajador de Argentina Space 2026 y Abogado especialista en Derecho Espacial, mantuvo un encuentro con Carlos Clemente, presidente del Fondo de Desarrollo Regional Santa Fe (FIDR), en una instancia que expresa la importancia de vincular al entramado empresarial y financiero regional con las nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico.
La convocatoria santafesina puso de manifiesto que la construcción de una industria espacial requiere mucho más que capacidades científicas específicas: también necesita gestión, financiamiento, servicios profesionales, innovación, infraestructura, formación y articulación institucional.
El desafío es que empresas y profesionales que hoy trabajan en sectores tradicionales puedan identificar oportunidades de participación en una industria en expansión y que las provincias formen parte activa de esa transformación.
Empresas e instituciones que acompañan el desarrollo del sector
Argentina Space cuenta con el acompañamiento de organizaciones, empresas y entidades vinculadas a la tecnología, la industria y el desarrollo institucional. Entre ellas se encuentran Roca Defense & Systems y Alchemia LLC, como socios fundadores; ScanTerra, especializada en soluciones satelitales y geoespaciales; TEMPORETTI OLIVERA Space LAW & Cybercrime, PROPULSAR, el Clúster Espacial Argentino; el International Institute for Astronautical Sciences (IIAS); IBM; Endeavor Argentina; ITBA, universidad de la Plata, ConstelAR; y el Fondo de Desarrollo Regional Santa Fe, entre otras organizaciones.
También acompañan la iniciativa la Municipalidad de Salta, el Gobierno de la Provincia de Salta, Gobierno de Misiones, Gobierno de La Rioja, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento provincial y la Cámara de Diputados de Salta.
Esta articulación entre empresas, organismos públicos, instituciones académicas y actores del ecosistema tecnológico busca fortalecer las condiciones para que el país pueda desarrollar nuevas capacidades, generar alianzas y participar de una economía cada vez más conectada con las tecnologías espaciales.
Una oportunidad para pensar el futuro productivo argentino
La economía espacial global ya supera los 560.000 millones de dólares y distintas proyecciones estiman que podría alcanzar los 1,8 billones de dólares hacia 2035. Su impacto se extiende a actividades tan diversas como la agricultura de precisión, la minería, las comunicaciones, la logística, la energía y la gestión ambiental.
El precongreso realizado en Santa Fe fue una de las escalas de ese recorrido. El próximo destino será Salta, donde durante tres jornadas se buscará consolidar vínculos, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de cooperación.
La nueva economía espacial no se construye únicamente mirando al cielo. También se construye desde el territorio, con empresas, talento, inversión y una visión compartida de desarrollo. Ese es el camino que Argentina Space busca impulsar para que la Argentina pueda ser protagonista de esta nueva era.