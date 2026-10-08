Margaret Hamilton, una de las figuras más influyentes de la historia de la computación y responsable del equipo que desarrolló el software de vuelo de las misiones Apolo, murió el 30 de septiembre a los 90 años. La noticia fue confirmada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Murió Margaret Hamilton, la ingeniera que hizo posible el alunizaje del Apolo 11
Tenía 90 años y lideró en el MIT el desarrollo del software de navegación de las misiones Apolo. Su trabajo ayudó a consolidar la ingeniería de software como disciplina.
Hamilton trabajó durante más de dos décadas en el MIT y encabezó el grupo del Instrumentation Laboratory que programó los sistemas que permitieron llevar a los primeros seres humanos a la Luna.
El software detrás de las misiones Apolo
Ingresó al proyecto Apolo en la década de 1960 y se convirtió en la primera mujer programadora contratada para trabajar en ese desarrollo.
En una época en la que las computadoras tenían una capacidad de memoria mínima frente a los estándares actuales, su equipo tuvo que diseñar un sistema capaz de responder en tiempo real durante las etapas más críticas de las misiones.
El software desarrollado bajo su conducción fue utilizado tanto en el módulo lunar como en el módulo de comando y servicio.
La ingeniería de software como disciplina
Hamilton también fue clave para instalar y legitimar el concepto de “ingeniería de software”, en momentos en que la programación todavía no tenía el mismo reconocimiento que el diseño de hardware.
Su trabajo ayudó a consolidar una metodología basada en la prevención de errores, la planificación de contingencias y la capacidad de los sistemas para responder ante situaciones inesperadas.
A lo largo de su carrera publicó más de 130 trabajos y, después de dejar el MIT, desarrolló una extensa actividad empresarial vinculada con la informática.
La histórica imagen junto al código
Una de las fotografías más conocidas de Hamilton fue tomada en 1969 y la muestra junto a una pila de documentos impresos con el código desarrollado por su equipo para las misiones Apolo.
La imagen se convirtió décadas después en uno de los símbolos más reconocidos de la historia de la programación y volvió a circular masivamente con el crecimiento del interés por las mujeres pioneras de la ciencia y la tecnología.
En 2015, el código del software Apolo en el que trabajó fue publicado íntegramente en GitHub, mientras que en 2017 su figura fue incluida en una colección de Lego dedicada a mujeres de la NASA.
Premios y reconocimientos
En 2016, Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los máximos reconocimientos civiles de Estados Unidos.
La distinción destacó que Hamilton desarrolló nuevas formas de ingeniería de software y que su arquitectura informática fue determinante para las misiones que llevaron a Estados Unidos a la Luna.
También recibió el NASA Exceptional Space Act Award en 2003, fue incorporada como miembro del Computer History Museum en 2017 y entró al National Aviation Hall of Fame en 2022.
Una carrera dedicada a evitar errores
Hamilton nació en Paoli, Indiana, en 1936 y estudió matemáticas en Earlham College antes de iniciar su trayectoria profesional en el MIT.
Olivier de Weck, profesor del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, destacó que su carrera estuvo centrada en prevenir fallas y en desarrollar sistemas capaces de manejar escenarios desconocidos.
La científica dejó una hija, dos nietos, cuatro bisnietos y tres hermanos. El MIT informó que se realizará un servicio conmemorativo durante la primavera en Cambridge, Massachusetts.