Un carpincho apareció suelto frente a Aeroparque y lo trasladaron al Ecoparque

El verano porteño sumó una postal inesperada. Un carpincho apareció suelto frente al Aeroparque y fue capturado por personal de Defensa Civil en plena Costanera, ante la sorpresa de automovilistas y turistas que circulaban por la zona.
El animal fue visto esta mañana sobre la avenida Rafael Obligado, cerca de la terminal aérea. Defensa Civil lo capturó y luego lo entregó al Ecoparque.
El verano porteño sumó una postal inesperada. Un carpincho apareció suelto frente al Aeroparque y fue capturado por personal de Defensa Civil en plena Costanera, ante la sorpresa de automovilistas y turistas que circulaban por la zona.
El episodio ocurrió minutos antes de las 8, sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 500, donde el animal merodeaba desorientado en la vía pública, en un sector de alto tránsito y movimiento constante.
Tras el aviso, los equipos se acercaron al lugar y realizaron un operativo para resguardarlo sin que se expusiera a riesgos. La escena quedó registrada en video y rápidamente empezó a circular en redes por lo inusual del hallazgo.
Con el correr de la mañana, el carpincho fue mantenido bajo custodia hasta que se completó el procedimiento de traslado. Cerca de las 12.45, Defensa Civil concretó la entrega del animal a las autoridades del Ecoparque para su cuidado.
El caso generó comentarios por el contexto de temporada alta y el movimiento habitual en la terminal aérea. Quienes pasaban por el lugar se detuvieron a mirar y a filmar, mientras el personal buscaba asegurar el perímetro para evitar incidentes.
La aparición volvió a poner a los carpinchos en el centro de la conversación pública, luego de la polémica de la semana pasada en Nordelta, donde se discutió un operativo para reubicar a un grupo de ejemplares.
En ese episodio, agentes provinciales vinculados al área de Flora y Fauna llegaron a un barrio de Nordelta para cumplir una orden judicial de traslado hacia una futura reserva privada en San Fernando, pero vecinos nucleados en una ONG intentaron impedirlo.
La discusión reavivó el debate sobre la convivencia entre fauna silvestre y urbanización. Esta vez, el escenario fue el corazón del AMBA y a metros de una de las puertas de entrada más concurridas de la Ciudad.
No es la primera vez que se registra una situación similar. En septiembre de 2024, un carpincho fue visto caminando por una vereda de Recoleta y terminó puesto a resguardo tras la intervención policial, en otra escena que también se viralizó.
Este lunes, el animal encontrado frente al Aeroparque ya quedó bajo control oficial. Para muchos, fue una anécdota; para otros, una señal clara de que la presencia de fauna en áreas urbanas ya dejó de ser un hecho aislado.