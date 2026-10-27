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Este miércoles reabre el Circuito Superior del Parque Nacional Iguazú

Las Cataratas podrán volver a visitarse desde este 28 de octubre, tras los últimos monitoreos del caudal del río Iguazú. La decisión se tomó tras evaluar su evolución y las condiciones de seguridad.

El circuito permite observar distintos saltos y sectores de las Cataratas desde pasarelas elevadas.El circuito permite observar distintos saltos y sectores de las Cataratas desde pasarelas elevadas.
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El Parque Nacional Iguazú anunció que este miércoles 28 de octubre volverá a habilitarse el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú, luego de los últimos monitoreos del caudal del río Iguazú.

Fuente: Parque Nacional Iguazú.Fuente: Parque Nacional Iguazú.

La reapertura permitirá que los visitantes vuelvan a recorrer este sector del área turística, que había permanecido cerrado por las condiciones del río. La decisión se tomó tras evaluar su evolución y las condiciones de seguridad.

Desde la administración del parque agradecieron el acompañamiento y la comprensión de los visitantes durante el cierre e invitaron al público a disfrutar nuevamente de las Cataratas.

Cerrado por la crecida

El nivel alcanzado por el río Iguazú llevó a las autoridades del Parque Nacional y a la empresa concesionaria a suspender el domingo el acceso al Circuito Superior.

Se trata de un recorrido que permite observar distintos saltos y sectores de las Cataratas desde pasarelas elevadas, por lo que su funcionamiento está sujeto a condiciones que garanticen la seguridad de quienes lo visitan.

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En situaciones de crecida, las autoridades deben evaluar las condiciones del entorno y determinar si los circuitos pueden permanecer abiertos sin exponer a los turistas ni al personal a riesgos.

El cierre se sumó a otras restricciones que se aplicaron durante octubre en el área de las Cataratas debido a las variaciones del nivel del río.

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