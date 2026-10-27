El Parque Nacional Iguazú anunció que este miércoles 28 de octubre volverá a habilitarse el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú, luego de los últimos monitoreos del caudal del río Iguazú.
Este miércoles reabre el Circuito Superior del Parque Nacional Iguazú
Las Cataratas podrán volver a visitarse desde este 28 de octubre, tras los últimos monitoreos del caudal del río Iguazú. La decisión se tomó tras evaluar su evolución y las condiciones de seguridad.
La reapertura permitirá que los visitantes vuelvan a recorrer este sector del área turística, que había permanecido cerrado por las condiciones del río. La decisión se tomó tras evaluar su evolución y las condiciones de seguridad.
Desde la administración del parque agradecieron el acompañamiento y la comprensión de los visitantes durante el cierre e invitaron al público a disfrutar nuevamente de las Cataratas.
Cerrado por la crecida
El nivel alcanzado por el río Iguazú llevó a las autoridades del Parque Nacional y a la empresa concesionaria a suspender el domingo el acceso al Circuito Superior.
Se trata de un recorrido que permite observar distintos saltos y sectores de las Cataratas desde pasarelas elevadas, por lo que su funcionamiento está sujeto a condiciones que garanticen la seguridad de quienes lo visitan.
En situaciones de crecida, las autoridades deben evaluar las condiciones del entorno y determinar si los circuitos pueden permanecer abiertos sin exponer a los turistas ni al personal a riesgos.
El cierre se sumó a otras restricciones que se aplicaron durante octubre en el área de las Cataratas debido a las variaciones del nivel del río.