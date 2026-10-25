En Misiones

Cerraron el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú por la crecida del río

El río Iguazú llegó a los 28 metros en Puerto Iguazú y las autoridades dispusieron el cierre preventivo del recorrido para resguardar a los visitantes. El temporal también provocó evacuaciones, daños en viviendas, cortes de caminos y el cierre de pasos fronterizos fluviales en Misiones.