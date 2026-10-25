El aumento del nivel del río Iguazú obligó a cerrar preventivamente el Circuito Superior del Parque Nacional Iguazú, uno de los recorridos turísticos más visitados de las Cataratas.
Cerraron el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú por la crecida del río
El río Iguazú llegó a los 28 metros en Puerto Iguazú y las autoridades dispusieron el cierre preventivo del recorrido para resguardar a los visitantes. El temporal también provocó evacuaciones, daños en viviendas, cortes de caminos y el cierre de pasos fronterizos fluviales en Misiones.
La medida fue adoptada por la Administración de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina ante la crecida registrada en Puerto Iguazú, donde el curso de agua alcanzó los 28 metros, según el reporte difundido este domingo 25 de octubre.
La decisión se enmarca en un escenario de lluvias intensas y crecidas que afecta a distintos puntos de Misiones.
Además de las restricciones en el área turística, la provincia registra evacuados, viviendas dañadas, interrupciones en caminos y puentes, y pasos fronterizos fluviales que permanecen fuera de servicio.
El cierre del Circuito Superior busca prevenir riesgos durante la permanencia de visitantes y trabajadores en el parque. La habilitación de los recorridos depende de la evolución del caudal y de las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades responsables.
La crecida del río obligó a cerrar el Circuito Superior
El nivel alcanzado por el río Iguazú llevó a las autoridades del Parque Nacional y a la empresa concesionaria a suspender el acceso al Circuito Superior.
Se trata de un recorrido que permite observar distintos saltos y sectores de las Cataratas desde pasarelas elevadas, por lo que su funcionamiento está sujeto a condiciones que garanticen la seguridad de quienes lo visitan.
La medida es preventiva y responde al incremento del caudal. En situaciones de crecida, las autoridades deben evaluar las condiciones del entorno y determinar si los circuitos pueden permanecer abiertos sin exponer a los turistas ni al personal a riesgos.
El cierre se suma a otras restricciones que se aplicaron durante octubre en el área de las Cataratas debido a las variaciones del nivel del río.
En este contexto, la situación puede modificarse a medida que avance la crecida o descienda el agua, por lo que resulta importante consultar los avisos oficiales antes de organizar una visita.
La Garganta del Diablo, otro de los principales atractivos del parque, ya permanecía cerrada por una medida preventiva vinculada con el retiro de las pasarelas.
Ese procedimiento se había dispuesto con anticipación ante las previsiones de crecidas asociadas al fenómeno climático de El Niño. Por ese motivo, su situación es diferente de la del Circuito Superior, cuyo cierre informado este domingo responde al aumento del nivel del río.
El monitoreo de las condiciones hidrológicas resulta central para definir los próximos pasos. Por el momento, la prioridad es evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad de los visitantes mientras persistan las condiciones que motivaron la restricción.
Hay pasos fronterizos cerrados y complicaciones en distintos puntos de Misiones
La crecida del Iguazú forma parte de un panorama más amplio de afectaciones por las lluvias en la provincia. Según el informe policial difundido el domingo por la mañana, permanecían cerrados 14 pasos fronterizos fluviales: diez sobre el río Paraná y cuatro sobre el río Uruguay.
Entre los pasos inhabilitados sobre el Paraná se encontraban los de Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi. En tanto, sobre el Uruguay estaban cerrados los cruces de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier. En Puerto Iguazú, además, continuaba suspendido el servicio de transporte fluvial.
El temporal también provocó desbordes de arroyos y complicaciones en la circulación. El reporte mencionó sectores afectados en Profundidad, San Ignacio, El Soberbio, Colonia Victoria, Alba Posse, 9 de Julio, Corpus Christi y Andresito. En Campo Ramón, un camino seguía cortado por un desmoronamiento.
En cuanto a la infraestructura vial, el puente Tabay, ubicado sobre la ruta provincial 7, en Jardín América, fue habilitado durante la mañana para vehículos de hasta 20 toneladas. En contraste, las rutas nacionales 12 y 14 mantenían la circulación normal, de acuerdo con la información difundida por la Policía provincial.
Las consecuencias del temporal también se reflejaban en las viviendas. Desde el jueves 22 de octubre, el relevamiento policial contabilizó 154 personas evacuadas y 124 viviendas afectadas, además de pérdidas en galpones de cinco familias tabacaleras. Los evacuados fueron asistidos en el marco de los operativos desplegados en diferentes localidades.
La Policía de Misiones mantenía tareas de prevención, asistencia y seguimiento a través de sus 15 unidades regionales. La evolución de los ríos y arroyos continuará siendo determinante para las condiciones de circulación y el funcionamiento de los servicios afectados.