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Emergencia hídrica en Itatí

Prefectura trasladó por el Paraná a alumnos aislados por la crecida en Corrientes

Quince estudiantes pudieron asistir a clases pese al anegamiento de los accesos terrestres. El operativo continuará mientras persista la interrupción de los caminos.

Prefectura brindó cobertura de seguridad para el traslado de 15 alumnos en Itatí.Prefectura brindó cobertura de seguridad para el traslado de 15 alumnos en Itatí.
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La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo especial en Itatí, Corrientes, para facilitar el traslado de 15 alumnos de zonas ribereñas cuyos caminos de acceso quedaron anegados por la crecida extraordinaria del río Paraná.

La asistencia se realizó por vía fluvial durante la mañana y la tarde, con cobertura de seguridad para las embarcaciones particulares encargadas de llevar a los estudiantes hasta sus establecimientos educativos.

Tres escuelas alcanzadas por el operativo

Los alumnos asisten a la Escuela Normal Dr. Pedro Bonastre, la Escuela Fray Luis de Bolaños y la Escuela N.º 676 Directora Balbina Niella.

El recorrido se extendió entre los kilómetros 1277,5 y 1278 del Paraná, desde el complejo La Macarena hasta Muelle Viejo. Prefectura dispuso una embarcación y un móvil terrestre con efectivos de apoyo en la costa para reforzar la seguridad durante los traslados.

Prefectura brindó cobertura de seguridad para el traslado de 15 alumnos en Itatí.Prefectura brindó cobertura de seguridad para el traslado de 15 alumnos en Itatí.

Caminos anegados por la crecida

La suba del río afectó especialmente los accesos al barrio Ibiray, donde la circulación terrestre quedó interrumpida. Ante esa situación, el traslado por agua permitió sostener la asistencia de los estudiantes mientras continúan las complicaciones por las inundaciones.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Paraná, a pedido del Comité de Crisis local y con intervención de la Agencia Federal de Emergencias, dentro de las acciones previstas por el Plan de Coordinación Cuenca del Plata ENOS 2026/2027.

El servicio seguirá mientras no haya acceso por tierra

Prefectura informó que mantendrá este esquema durante los días hábiles mientras los caminos permanezcan intransitables. Los traslados están previstos en los horarios de las 7, 13 y 19.

La fuerza también mantiene personal y medios desplegados en recorridas por las zonas afectadas y continúa a disposición de las autoridades locales para responder ante nuevos requerimientos vinculados con la emergencia.

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