Las intensas lluvias registradas en Misiones provocaron la crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, con evacuaciones, viviendas afectadas y restricciones en pasos fronterizos y puentes. En Puerto Iguazú, el río alcanzó los 28 metros, por lo que se dispuso el cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú.
Misiones, afectada por las crecidas: cierran 14 pasos fronterizos y hay cortes en puentes
El temporal dejó 154 personas evacuadas y 124 viviendas dañadas. Además, el río Iguazú alcanzó los 28 metros y las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas.
De acuerdo con el relevamiento provincial acumulado entre el 22 y el 25 de octubre, 154 personas fueron evacuadas y 124 viviendas resultaron afectadas. También se registraron daños en una escuela, un comercio, dos vehículos y galpones de cinco familias productoras de tabaco.
El río Iguazú llegó a los 28 metros
Ante el incremento del caudal y la previsión de nuevas crecidas, la Administración de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina dispusieron el cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas durante este domingo. La reapertura dependerá de las condiciones de seguridad.
En Puerto Iguazú continúa suspendido el servicio fluvial internacional. En Comandante Andresito, el Iguazú Superior alcanzó los ocho metros y mantenía una tendencia creciente.
La situación también afecta la navegación y los cruces fronterizos. Según el relevamiento de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, actualizado el domingo 25 de octubre a las 7, había 14 pasos fronterizos fluviales cerrados y nueve puentes con circulación interrumpida. A las 8, se habilitó el puente Tabay, en Jardín América, para vehículos de hasta 20 toneladas.
Qué pasos fronterizos permanecen cerrados
Las crecidas obligaron a suspender distintos servicios fluviales sobre los ríos Paraná y Uruguay.
Sobre el Paraná permanecen cerrados diez pasos fronterizos, con servicios suspendidos en localidades como Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.
En tanto, sobre el río Uruguay están cerrados los cuatro pasos de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.
Los puentes y caminos afectados
El relevamiento policial identificó ocho sectores con cortes, restricciones o desbordes de arroyos:
- Profundidad: corte del puente sobre el arroyo Garupá, en la ruta provincial 204, cerca de la aldea Urunday-Tí.
- San Ignacio: clausura del puente sobre el arroyo Yabebiry, que conecta Mártires con Colonia Santo Domingo Savio.
- El Soberbio: corte del puente sobre el arroyo Yabotí, que impide acceder al Parque Provincial Moconá.
- Colonia Victoria: desborde del arroyo Piray Miní en el paso que comunica Eldorado con la zona rural.
- Alba Posse: circulación restringida en el puente alternativo sobre el arroyo Pindaytí, en la ruta provincial 2. Solo pasan vehículos de emergencia.
- 9 de Julio: corte del puente sobre el arroyo Piray Miní, en calle Juan José Paso, paraje Valle Hermoso, kilómetro 25.
- Corpus Christi: desborde de un arroyo en el lote 62, barrio 20 de Junio.
- Comandante Andresito: crecida de los arroyos San Francisco y El 12, en la zona urbana, sin evacuados informados en ese sector.
Además, en Campo Ramón permanece cortado un camino de tierra de Colonia Sierra Oro por un desmoronamiento.
Por otra parte, el tránsito quedó habilitado sobre el puente del arroyo Tabay, en la ruta provincial 7, a la altura de Colonia Flora, en Jardín América, con circulación permitida para vehículos de hasta 20 toneladas.
Evacuados y daños en viviendas
El balance provincial contabilizó 154 personas evacuadas y 124 viviendas afectadas entre el 22 y el 25 de octubre. También se informaron daños en una escuela, un comercio, dos vehículos y galpones de cinco familias dedicadas a la producción tabacalera.
Las personas evacuadas fueron alojadas en viviendas de familiares, un salón comunitario y el edificio del antiguo hospital.
Operativo en toda la provincia
La Policía de Misiones mantiene desplegadas sus 15 unidades regionales para asistir a las familias y monitorear la evolución de los ríos y arroyos. Las tareas incluyen patrullajes, controles de tránsito, señalización de zonas peligrosas y relevamientos en sectores vulnerables.
Pese a las complicaciones en distintos puntos de la provincia, las rutas nacionales 12 y 14 continúan habilitadas con circulación normal. También permanecen habilitados los puentes sobre los arroyos Paranaí, en El Alcázar, y Piray Guazú, en Puerto Piray.