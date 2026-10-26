Complicaciones viales

Misiones, afectada por las crecidas: cierran 14 pasos fronterizos y hay cortes en puentes

El temporal dejó 154 personas evacuadas y 124 viviendas dañadas. Además, el río Iguazú alcanzó los 28 metros y las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas.