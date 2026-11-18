La Justicia Federal citó a declaración indagatoria a tres directivos de la Droguería 20 de Junio, con sede en Rosario, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Causa ANDIS: citaron a indagatoria a tres directivos de una droguería de Rosario
La Justicia Federal investiga la participación de la firma 20 de Junio en presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. La empresa registró un importante crecimiento en sus operaciones comerciales vinculadas a la Droguería Suizo Argentina.
Los convocados son Mario Roberto Litmanovich, presidente de la firma; María Eugenia Luraschi, vicepresidenta; y Matías Saúl Litmanovich, director titular. Las citaciones forman parte de una investigación más amplia que involucra a distintas empresas proveedoras del organismo nacional.
Según publicó La Política Online, la droguería rosarina mantenía una estrecha relación comercial con Suizo Argentina, una de las principales compañías investigadas en la causa. Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez analizan un presunto esquema de acuerdos entre empresas para direccionar adjudicaciones y establecer sobreprecios en medicamentos financiados con fondos públicos.
Uno de los elementos incorporados a la investigación es el crecimiento de las operaciones comerciales entre ambas firmas. De acuerdo con la información difundida, la facturación de Suizo Argentina a la Droguería 20 de Junio durante 2024 registró un incremento del 1.176% respecto del total facturado en 2023.
La investigación también analiza las gestiones realizadas en noviembre de 2024 para incorporar a la empresa rosarina al registro de proveedores de ANDIS. Según la hipótesis fiscal, esa incorporación habría sido impulsada por intermediarios vinculados a Suizo Argentina ante funcionarios del organismo.
En ese contexto, los investigadores buscan determinar si existieron acuerdos entre distintas droguerías para intervenir en los procesos de compra y adjudicación de medicamentos, particularmente aquellos destinados a tratamientos de alto costo y baja incidencia.
La causa incluye a funcionarios y empresarios del sector farmacéutico, entre ellos el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y directivos de Suizo Argentina.
Las declaraciones indagatorias forman parte del avance de la investigación judicial y permitirán a los directivos de la empresa rosarina ejercer su derecho de defensa frente a los hechos que se les atribuyen. Las presuntas responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia.