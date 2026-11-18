Investigación judicial

Causa ANDIS: citaron a indagatoria a tres directivos de una droguería de Rosario

La Justicia Federal investiga la participación de la firma 20 de Junio en presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. La empresa registró un importante crecimiento en sus operaciones comerciales vinculadas a la Droguería Suizo Argentina.