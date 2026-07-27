Spotify registró una caída este lunes 27 de julio que afectó a miles de usuarios en distintos países. Los reclamos se concentraron en dificultades para abrir el servicio, reproducir canciones, iniciar sesión y cargar contenidos.
¿Se cayó Spotify?: qué pasó y cuándo vuelve a funcionar
La plataforma reconoció problemas en su página web, mientras se multiplicaron en distintos países los reclamos por la aplicación de escritorio. Aún no informó cuándo volverá a funcionar.
La falla se detectó principalmente en las versiones para computadoras: tanto el reproductor web como la aplicación de escritorio presentaron inconvenientes. En cambio, el acceso desde celulares continuó operativo para parte de los usuarios.
Qué dijo Spotify sobre la caída
La cuenta oficial Spotify Status confirmó que la empresa estaba al tanto de los problemas en su página web y que ya los investigaba. La publicación no precisó el origen de la interrupción ni indicó si todas las regiones fueron afectadas.
En paralelo, Downdetector mostró un fuerte aumento de avisos durante la tarde. Los reportes superaron los 7.000, mientras que el registro para Argentina marcó su mayor salto después de las 15.
Cuándo vuelve a funcionar Spotify
Spotify no comunicó un horario estimado para la normalización del servicio. Por el momento, tampoco informó si los inconvenientes responden a una falla técnica, una actualización o tareas de mantenimiento.
Los usuarios que todavía no puedan ingresar desde una computadora pueden probar el acceso mediante la aplicación móvil. Las novedades sobre el restablecimiento se publicarán en la cuenta oficial Spotify Status.