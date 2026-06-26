Articulación público-privada

Ciclo Ciberdelito: riesgos digitales y alianzas estratégicas edición Rosario

Personal junto al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la Facultad de Derecho (UNR), realizaron la tercera edición del ciclo que convoca a fiscales, especialistas, representantes del sector privado y estudiantes de derecho, para analizar la evolución de los delitos en entornos digitales y fortalecer la cooperación entre los distintos actores del ecosistema.