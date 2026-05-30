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El cielo despide mayo con una "Luna azul": ¿cómo y cuándo ver este fenómeno desde Santa Fe?

El calendario astronómico regala un evento poco frecuente que no volverá a repetirse hasta diciembre de 2028. Aunque el satélite no cambiará su color habitual, la coincidencia de dos lunas llenas en un mismo mes despierta la curiosidad de los amantes del firmamento.