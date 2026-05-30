El mes de mayo se despide con una propuesta imperdible para levantar la vista al cielo. Durante la noche de este domingo 31 de mayo, se podrá observar la denominada "Luna azul", un fenómeno astronómico poco habitual que se produce cuando coinciden dos lunas llenas dentro de un mismo mes calendario. Tras la aparición de la Luna de las Flores el pasado 1 de mayo, esta segunda entrega completará el ciclo del mes y marcará un hito que no volverá a ocurrir en los próximos dos años y medio.
El cielo despide mayo con una "Luna azul": ¿cómo y cuándo ver este fenómeno desde Santa Fe?
El calendario astronómico regala un evento poco frecuente que no volverá a repetirse hasta diciembre de 2028. Aunque el satélite no cambiará su color habitual, la coincidencia de dos lunas llenas en un mismo mes despierta la curiosidad de los amantes del firmamento.
Según explican desde la NASA, este suceso responde puramente a una cuestión matemática: el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, mientras que la mayoría de nuestros meses se extienden por 30 o 31 días. Ese pequeño margen genera que, de tanto en tanto, el calendario civil y el astronómico se sincronicen para regalarnos un doble espectáculo en un mismo período. Para agendar el próximo encuentro de estas características habrá que esperar hasta diciembre de 2028.
La Luna Azul de 2026 ocurrirá el 31 de mayo a las 08:45 GMT, lo que equivale a las 05:45 de Argentina. Sin embargo, el mejor momento para observarla será durante la noche del sábado 30 al domingo 31, cuando la Luna aparecerá sobre el horizonte poco después del atardecer. Durante esos momentos, la Luna podrá apreciarse con tonos anaranjados o rojizos debido al efecto de la atmósfera terrestre, y parecerá llena del 30 de mayo al 1 de junio. No se necesita ningún equipamiento especial: alcanza con salir al exterior y mirar hacia el este después del ocaso.
Un nombre con historia y mitos medievales
A pesar de la expectativa que genera el término Blue Moon (Luna azul), los observadores santafesinos deben saber que el satélite mantendrá su característico color grisáceo y sutilmente plateado. La denominación no refiere a una mutación cromática, sino a un modismo arraigado en la cultura popular y la astronomía aficionada.
Una de las teorías más fuertes sobre el origen del nombre se remonta al año 1946, cuando el astrónomo James Hugh Pruett acuñó la expresión "Once in a Blue Moon" (una vez cada Luna azul) en la revista Sky & Telescope, utilizándola como sinónimo de un evento que ocurre muy rara vez.
Sin embargo, los lingüistas también rastrean el concepto hasta el inglés medieval. En aquella época se utilizaba la palabra belewe, que significaba "traidor". La aparición de una luna llena adicional rompía el esquema tradicional de las cuatro fases por estación del año, alterando los calendarios eclesiásticos y los períodos de ayuno, por lo que era considerada una luna "traidora" que descolocaba los cálculos de la comunidad.
Recomendaciones para la observación local
Para disfrutar de este evento astronómico en la ciudad de Santa Fe y la región, no será necesario contar con equipamiento profesional, telescopios ni binoculares; el fenómeno podrá apreciarse perfectamente a simple vista.
Las principales recomendaciones de los especialistas apuntan a las condiciones del entorno:
- Contaminación lumínica: Se sugiere buscar espacios abiertos alejados del centro urbano o de grandes focos de iluminación artificial. Puntos de la costanera santafesina o zonas rurales aledañas asoman como opciones ideales si las nubes no complican el panorama.
- Meteorología: El éxito de la observación dependerá exclusivamente de que el cielo se mantenga despejado durante la noche del domingo.
- Lo que viene: El calendario astronómico de junio
Con el inicio del próximo mes, el Servicio de Hidrografía Naval ya delineó las fases de nuestro satélite natural, que esta vez retomará su ritmo habitual con una sola luna llena hacia finales del período:
- Lunes 8 de junio (07:00 hs): Cuarto menguante
- Domingo 14 de junio (23:54 hs): Luna nueva
- Domingo 21 de junio (18:55 hs): Cuarto creciente
- Lunes 29 de junio (20:56 hs): Luna llena
Eclipses en el horizonte de 2026
Más allá del cierre de mayo, el año 2026 guarda en su agenda dos de los eventos más convocantes de la astronomía: los eclipses. El próximo 12 de agosto se registrará un eclipse total de Sol que mantendrá en vilo al hemisferio norte, siendo visible en su totalidad en regiones como el Ártico, Groenlandia, Islandia y España, donde el día se volverá noche por completo durante unos minutos.
Pocas semanas después, el 28 de agosto, llegará el turno de un eclipse parcial de Luna. Este fenómeno sí podrá ser seguido con especial atención desde toda América, Europa y África, ofreciendo una nueva oportunidad para conectar con los misterios del cosmos desde nuestro propio patio.