Los amantes de la astronomía podrán observar un fenómeno especial durante mayo de 2026: la llamada Luna azul, un evento que despierta gran interés por su rareza dentro del calendario lunar.
Un evento astronómico poco frecuente iluminará el cielo en mayo de 2026
El calendario lunar ofrecerá una cita especial con un fenómeno inusual que podrá observarse a simple vista desde distintos puntos del mundo y que despierta gran interés entre los aficionados a la astronomía.
Este tipo de fenómeno no ocurre todos los años y, en general, se repite cada dos años y medio aproximadamente, lo que lo convierte en una de las citas más esperadas para quienes siguen los eventos del cielo.
Qué es y por qué se produce
A pesar de su denominación, la Luna azul no presenta cambios en su color ni adquiere tonalidades diferentes.
El término se utiliza para describir la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. Esto sucede debido a que el ciclo lunar tiene una duración de cerca de 29,5 días, lo que en algunos casos permite que un mes tenga dos lunas llenas.
Dado que la mayoría de los meses cuentan con 30 o 31 días, ocasionalmente se produce esta coincidencia astronómica. Según la NASA, este fenómeno se repite aproximadamente cada dos años y medio.
Cuándo podrá verse
La Luna azul podrá observarse la noche del domingo 31 de mayo de 2026, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Será visible desde gran parte del mundo y no requerirá telescopios ni equipamiento especial para su observación. Además, se dará la particularidad de que será la segunda Luna llena del mes, ya que la primera ocurrirá el 1° de mayo.
Origen del nombre
El nombre “Luna azul” no tiene relación con el color del satélite, y su origen ha sido motivo de distintas interpretaciones a lo largo del tiempo.
Entre las teorías más difundidas se encuentran su uso popularizado en la revista Sky & Telescope en 1946, una posible derivación de la expresión medieval “Betrayer Moon” y relatos históricos asociados a fenómenos volcánicos que habrían alterado la percepción del color lunar.
Para una mejor observación del fenómeno, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica, alejarse de las grandes ciudades, elegir espacios elevados o con horizonte despejado y, si es posible, utilizar binoculares o telescopio.
Próximas oportunidades para verla
La Luna azul de mayo de 2026 será uno de los eventos más destacados del calendario astronómico. Luego de esta aparición, la próxima Luna azul mensual se producirá en diciembre de 2028.