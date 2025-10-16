Alerta amarillo por tormentas y granizo en la provincia de Santa Fe

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meterológico afecta a General Obligado, San Javier y Vera.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Salta y Jujuy.
En el territorio santafesino, el aviso afecta a los departamentos de General Obligado, San Javier y Vera.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.
