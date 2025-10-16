#HOY:

Alerta amarillo por tormentas y granizo en la provincia de Santa Fe

El aviso del Servicio Meterológico afecta a General Obligado, San Javier y Vera.

El aviso del SMN afecta al norte santafesino. Crédito: Flavio Rain
 11:09

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Salta y Jujuy.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

En el territorio santafesino, el aviso afecta a los departamentos de General Obligado, San Javier y Vera.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".

El aviso incluye eventual caída de granizo. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
