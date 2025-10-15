Alerta amarillo por viento en Buenos Aires, Córdoba y otras seis provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".
Rige además este miércoles un alerta amarillo para zonas de la cordillera de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".
