#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Este miércoles

Alerta amarillo por viento en Buenos Aires, Córdoba y otras seis provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Imagen ilustrativa.
 9:49

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por lluvia

Rige además este miércoles un alerta amarillo para zonas de la cordillera de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
Córdoba
La Pampa
San Luis
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Chubut

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro