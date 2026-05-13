Ciencia y profesion

El Colegio de Odontólogos de Santa Fe celebra 75 años: un legado de formación y defensa profesional

En el marco de esta importante celebración, la institución destaca la importancia de la unión colegiada, la educación continua obligatoria y advierte sobre los graves riesgos que el intrusismo representa para la salud pública de la región.