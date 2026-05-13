Contenido realizado para el Colegio de Odontólogos de la 1°Circunscripción
El Colegio de Odontólogos de Santa Fe celebra 75 años: un legado de formación y defensa profesional
En el marco de esta importante celebración, la institución destaca la importancia de la unión colegiada, la educación continua obligatoria y advierte sobre los graves riesgos que el intrusismo representa para la salud pública de la región.
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El Colegio de Odontólogos de la provincia de Santa Fe 1° Circunscripción se encuentra celebrando sus 75 años de vida con un programa de actividades que se extiende durante todo el 2026. Más allá de los sorteos mensuales de equipamiento de alta complejidad y los eventos sociales, la conmemoración sirve como plataforma para ratificar los pilares de la institución: la dignificación del trabajo, la excelencia académica y la protección de los pacientes frente al ejercicio ilegal de la profesión.
La fuerza de las instituciones frente al aislamiento
En un reciente encuentro que buscó propiciar el intercambio entre diversas camadas de profesionales, Leonardo Carnielli, presidente del Colegio, enfatizó la necesidad de que los jóvenes se involucren en la vida institucional.
“Hoy estamos en un evento que junta distintas generaciones de odontólogos para que haya un intercambio generacional y que los jóvenes un poco aprendan de dirigentes de toda la vida la importancia de estar en las instituciones, de trabajar y que les transmitan su experiencia”, señaló Carnielli. Para el dirigente, el concepto de comunidad es vital para el futuro de la actividad: “Si bien nuestra profesión es individual porque en el consultorio estamos solos, pero solos no nos salvamos. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que defender nuestra profesión, dignificarla y defender nuestros aranceles”.
Educación continua: un sello de distinción
Uno de los puntos que Carnielli resaltó como diferencial de la institución es el rigor en la capacitación. El Colegio santafesino se posiciona como un referente al exigir a sus matriculados una formación constante para garantizar la seguridad del paciente.
“Nuestro colegio es uno de los pocos que exige una cantidad de horas de educación continua para mantenerse vigente y darle el mejor servicio a la población”, explicó el presidente. Esta exigencia no solo jerarquiza al profesional, sino que actúa como un reaseguro para la salud pública.
El intrusismo: un peligro que puede ser mortal
Uno de los desafíos más complejos que enfrenta la gestión es la lucha contra el intrusismo, una problemática que, según Carnielli, encuentra frecuentemente limitaciones en el sistema judicial.
“Los profesionales se forman, se capacitan, sostienen las instituciones, cumplen con los costos de los materiales y aparecen otras personas que ejercen sin tener la formación debida. Es una tarea permanente y complicada”, advirtió. Carnielli fue tajante al explicar las consecuencias de atenderse con personas no capacitadas: “Sabemos por dónde viene gente que no está formada para atender pacientes, pero los atiende con costos ínfimos, haciendo prótesis para las que no están habilitados. La gente, que muchas veces cae en esos lugares por necesidad, no sabe las consecuencias: una prótesis mal adaptada puede terminar en un cáncer bucal”.
En este sentido, el presidente subrayó que el Colegio se siente en la “obligación de hacer docencia”, motivo por el cual refuerzan cada año la campaña de prevención del cáncer bucal para alertar sobre estos riesgos.
Apoyo a los jóvenes y festejos centrales
Mirando hacia el futuro, Carnielli recordó que, gracias a una iniciativa de la Comisión de Jóvenes, el Colegio ha facilitado el acceso a herramientas de trabajo: “Se aprobó por consejo asesor y se dan préstamos subsidiados, con una tasa un 20% menor a los créditos que ya otorga el colegio, para que puedan comprar instrumental o realizar cursos de capacitación”.
Finalmente, el cronograma de festejos tendrá su punto más alto en octubre. “El viernes 2 de octubre vamos a hacer el tradicional festejo de entrega de diplomas a quienes cumplen 25 y 50 años, pero este año lo vamos a hacer un poquito más grande, invitando a otras instituciones y delegados departamentales por esta fecha redondita que son los 75 años”, concluyó Carnielli.