Crece la preocupación por tratamientos dentales clandestinos en redes sociales

El Colegio de Odontólogos del sur provincial volvió a advertir a la comunidad sobre el crecimiento de ofertas de prácticas odontológicas realizadas de manera ilegal a través de redes sociales. Según indicaron, personas que no cuentan con título ni matrícula habilitante se presentan como prestadores de servicios dentales, lo que constituye un delito y representa un serio riesgo para la salud.
Raúl Allín, profesional venadense y secretario de la institución, explicó que estas situaciones no son nuevas, pero que en el último tiempo se registró un aumento significativo de consultas.
“Esto ocurrió siempre, desde hace muchos años, pero ahora vuelve a proliferar por las redes sociales. La gente se confunde, ve imágenes, cree que está todo bien y por ese motivo tratamos de alertar para que confirmen que se trate de un odontólogo matriculado”, señaló.
Desde el Colegio detallaron que las publicaciones detectadas incluyen una amplia variedad de prácticas. “Se ofrece hacer prótesis removibles, prótesis de mejor calidad, coronas, puentes y hasta joyería dental. Se ofrece un poco de todo y después la persona elige lo que quiere”, explicó Allín.
En ese sentido, mencionó casos vinculados a modas impulsadas por figuras públicas. “Se ven artistas que usan strass o protectores bucales decorados, y eso hacia afuera parece algo sencillo, pero son procedimientos que deben estar controlados por un odontólogo”, afirmó.
Además, manifestaron preocupación por la comercialización de productos que prometen resultados inmediatos. “Se ofrecen blanqueamientos y soluciones mágicas a través de internet, materiales que la gente compra sin ningún control profesional. Muchas veces no resuelven el problema y generan más inconvenientes”, advirtió.
Consecuencias para la salud bucal
El Colegio remarcó que los riesgos pueden ser graves. “Una prótesis mal hecha o un elemento mal pegado puede puede ocasionar serios problemas. Eso es gravísimo”, alertó Allín. También mencionó el riesgo de tragar prótesis pequeñas o mal diseñadas.
“Una prótesis debe cumplir normas básicas de diseño. Si está mal adaptada puede generar llagas, úlceras o lesiones precancerígenas”, agregó, al señalar que el cáncer bucal se encuentra entre los cinco más frecuentes en Argentina.
En la jurisdicción del Colegio —que abarca el sur de la provincia de Santa Fe con cabecera en Rosario— se registraron casos en distintas localidades. Incluso en Venado Tuerto, el año pasado, se llevó adelante una investigación que comprobó el ejercicio ilegal de la odontología.
“Se abrió un expediente, hubo imputación y se comprobó que la persona realizaba estas prácticas. Ejercer como odontólogo sin serlo es un delito penal”, explicó Allín. Tras cumplir las medidas judiciales y demostrar buena conducta, el caso fue cerrado, pero desde la entidad señalaron que en los últimos días volvieron a recibir consultas por situaciones similares.
Desde la institución señalaron que las redes sociales representan un gran desafío.
“No hay censura previa ni responsabilidad editorial. En un medio periodístico hay un editor responsable; en las redes es una jungla”, expresó Allín. Recordó que en 2017 la institución realizó presentaciones formales ante plataformas como Facebook, sin lograr que se asuma responsabilidad sobre los contenidos publicados.
“Se vende y se ofrece cualquier cosa, y recién después de que ocurre un hecho grave tenemos que salir a avisar que eso no está bien”, sostuvo.
Recomendaciones a la comunidad
El Colegio recordó que recibe denuncias y consultas de manera permanente y que cuenta con un listado actualizado de odontólogos con matrícula activa. “Ante cualquier duda, la gente puede llamar y consultar si el profesional está habilitado”, indicó Allín.
También explicó que los consultorios odontológicos habilitados cuentan con una oblea visible que certifica su autorización, similar a la del GNC, con fechas de vigencia.
“Donde no se puede ahorrar es en la salud. El tratamiento tiene que ser el indicado y realizado por profesionales seguros. Nuestro rol es prevenir, informar y evitar que la gente sea engañada o ponga en riesgo su salud”, concluyó.