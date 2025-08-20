Pasta dental con queratina del cabello podría reemplazar al flúor y reparar el esmalte

Científicos del King’s College de Londres aseguran haber hallado una solución revolucionaria en la lucha contra las caries: una pasta dental elaborada con queratina, una proteína presente en el cabello, las uñas y la piel
Un equipo del King’s College de Londres desarrolló un dentífrico experimental que utiliza queratina—extraída de lana de oveja o cabello humano—para formar una capa mineral que imita el esmalte dental, con resultados prometedores para combatir las caries y la sensibilidad.
Científicos del King’s College de Londres aseguran haber hallado una solución revolucionaria en la lucha contra las caries: una pasta dental elaborada con queratina, una proteína presente en el cabello, las uñas y la piel
A diferencia del flúor, que solamente ralentiza el progreso del daño dental, esta novedosa fórmula busca reparar la estructura del esmalte, una propuesta inédita dentro de la odontología tradicional
En el estudio, publicado en la revista Advanced Healthcare Materials, los investigadores desarrollaron una especie de andamiaje tridimensional con queratina —extraída originalmente de la lana de oveja— que, al interactuar con los minerales de la saliva, promueve la formación de cristales similares al esmalte humano
De esta manera, se genera una capa densa y cristalina que protege los dientes y logra sellar canales nerviosos expuestos, reduciendo la sensibilidad
Más allá de su potencial regenerativo, esta pasta dental destaca por ser una alternativa sostenible y más amable con el medioambiente. La queratina utilizada proviene de residuos biológicos como el cabello o la piel, evitando así el uso de resinas plásticas tradicionales, que suelen ser menos duraderas y presentan problemas de toxicidad
Según la coautora del estudio, Sara Gamea, la queratina "ofrece una alternativa transformadora ... no solo se obtiene de forma sostenible ... sino que también elimina la necesidad de resinas plásticas tóxicas y menos duraderas"
En efecto, se trata de un enfoque que conjuga biología, tecnología y ecología, en línea con las tendencias actuales de innovación responsable.
Aunque los resultados son alentadores, el desarrollo aún se encuentra en fase experimental: hasta ahora, las pruebas se realizaron en laboratorio, sin ensayos clínicos en humanos o animales
Por eso, aún resta evaluar su eficacia y durabilidad en condiciones reales, así como cualquier posible efecto adverso o reacción adversa en ambientes bucales vivos
De todas formas, el equipo ya proyecta un horizonte cercano para su aplicación comercial. Estudios prevén que, en dos o tres años, este dentífrico de queratina podría llegar al mercado—ya sea como pasta de uso diario o como enjuague bucal enriquecido
El Dr. Sherif Elsharkawy, autor principal, confía en que “pronto podremos lograr sonrisas más fuertes y saludables con algo tan simple como un corte de pelo”
Además, desde el Reino Unido se menciona que la empresa Eterna Regeneratives Ltd, vinculada al equipo de investigación, ya está explorando su escalamiento industrial y licencias comerciales
