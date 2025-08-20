Regenerativa

Pasta dental con queratina del cabello podría reemplazar al flúor y reparar el esmalte

Un equipo del King’s College de Londres desarrolló un dentífrico experimental que utiliza queratina—extraída de lana de oveja o cabello humano—para formar una capa mineral que imita el esmalte dental, con resultados prometedores para combatir las caries y la sensibilidad.