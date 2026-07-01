Este miércoles 1 de julio de 2026 marca el inicio de una de las tradiciones comerciales y culturales más arraigadas de la Argentina: la Semana de la Dulzura. Instalada en el calendario nacional desde hace más de tres décadas, la festividad que va hasta el 7 de julio se presenta este año con una fuerte apuesta por extender el consumo a lo largo de todo el mes, adaptándose a las nuevas dinámicas sociales y buscando apuntalar el movimiento en kioscos y comercios minoristas.
Comienza la "Semana de la Dulzura" en un julio que busca endulzar todo el mes
La tradición que une golosinas y afecto se transforma en 2026, apostando por un mes completo de dulzura, con actividades que dinamizan el comercio local.
Un origen marcado por la crisis económica
Para comprender la magnitud de esta fecha es necesario remontarse a su nacimiento en 1989. En aquel año, la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGyA), bajo el liderazgo de Fulvio Pagani —fundador de la histórica firma Arcor—, ideó esta campaña con un propósito netamente de reactivación sectorial.
La Argentina de fines de la década del 80 atravesaba una severa crisis de hiperinflación bajo el tramo final del gobierno de Raúl Alfonsín, un contexto donde las listas de precios se remarcaban a diario, erosionando las ventas del sector de golosinas. Ante este escenario adverso, la propuesta buscó de manera ingeniosa motorizar las compras apelando al afecto familiar y social.
El cambio cultural: de la recompensa al obsequio genuino
El clásico eslogan que acompañó a generaciones enteras, "Una golosina por un beso", experimentó una profunda metamorfosis con el paso del tiempo. Acorde a las transformaciones socioculturales contemporáneas y las nuevas miradas sobre el consentimiento y el respeto, el concepto se reconfiguró de raíz.
Hoy en día, la celebración dejó atrás el intercambio condicionado. El enfoque actual promueve regalar chocolates, bombones o alfajores como un simple gesto de cariño, empatía y amabilidad desinteresada hacia compañeros de trabajo, amigos o seres queridos, sin esperar absolutamente nada a cambio.
Apuesta al invierno y extensión a todo el mes
La elección de la primera semana de julio para llevar adelante esta campaña responde directamente a cuestiones estacionales. El invierno representa el pico de consumo máximo de golosinas y chocolates en el país debido a las bajas temperaturas, un factor que los comercios aprovechan estratégicamente.
En esta edición 2026, tal como se ensayó en años precedientes, el objetivo de la industria y las cámaras comerciales es trascender los siete días iniciales y consolidar formalmente el "Mes de la Dulzura". Esta extensión busca dinamizar de manera sostenida tanto a los distribuidores mayoristas como a los comercios de cercanía, mediante la implementación de trivias, sorteos y dinámicas lúdicas interactivas orientadas a los consumidores.