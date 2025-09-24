#HOY:

El Litoral distribuye gratuitamente la nueva Constitución de Santa Fe

El próximo domingo, con las ediciones matutina y vespertina, los santafesinos recibirán el texto completo de la Constitución reformada. El medio que acompañó cada día del proceso pone ahora en manos de la ciudadanía el fruto de un trabajo colectivo.

Ejemplares de El Litoral incluirán la nueva Constitución de Santa Fe para todos los hogares.
 17:10
Por: 

El Litoral, medio referente de la provincia, entregará el próximo domingo junto a sus ediciones matutina y vespertina la nueva Constitución de Santa Fe de manera gratuita.

De esta manera, reafirma su compromiso histórico con los ciudadanos al acercar un elemento clave para la vida democrática y el desarrollo de la provincia.

La Carta Magna provincial será distribuida gratuitamente junto a las ediciones del domingo.La Carta Magna provincial será distribuida gratuitamente junto a las ediciones del domingo.

Durante todo el proceso de la Convención Constituyente, El Litoral brindó una cobertura exhaustiva, minuto a minuto, informando con rigurosidad y pluralidad. Ahora, ese seguimiento se convierte en un aporte tangible: cada lector podrá tener en sus manos el documento que refleja el trabajo de todos los santafesinos.


"Este gesto busca que cada hogar santafesino cuente con la Constitución como herramienta de consulta, participación y construcción ciudadana”, señalaron desde El Litoral

