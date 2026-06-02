Programa nacional

Cierre de un basural en Guaymallén: más de 140 recuperadores se incorporaron al reciclaje formal

A casi un año del cierre del basural de Puente de Hierro, trabajadores que antes realizaban tareas informales en condiciones insalubres hoy forman parte de circuitos organizados de reciclaje, gracias al programa Recuperadores impulsado por Fundación Avina, Danone y CCU.