Creditech S.A. y Plantel S.A. anuncian que, a través de las sociedades Corredor Mediterráneo S.A. y Corredor Portuario Sur S.A., han firmado el contrato de concesión y, a partir del 10 de septiembre de 2026, han tomado posesión de los tramos Mediterráneo y Portuario Sur, adjudicados en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. En este contexto, a través de dichas sociedades y bajo el nombre “Caminos del Plata” se da inicio a una etapa clave para la producción, la logística y la conectividad del país.
Caminos del Plata asume la gestión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales
Se trata de rutas estratégicas que conectan producción, industria y puertos y cumplen un rol clave en la logística y la competitividad del país.
contenido patrocinado
Se trata de 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan algunos de los principales ejes productivos, industriales y logísticos del centro del país. Por un lado, el Tramo Mediterráneo, de 672,32 kilómetros, comprende la Ruta Nacional 7 desde Luján, provincia de Buenos Aires, hasta el límite entre Córdoba y San Luis, y un tramo de la Ruta Nacional 35 en la provincia de Córdoba que será operado por Corredor Mediterráneo S.A. Por su parte, el Tramo Portuario Sur, de 636,75 kilómetros, comprende la Ruta Nacional 9 desde la salida al Puerto de Campana hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, y la Ruta Nacional 188 desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa, que será operado por Corredor Portuario Sur S.A.
De relevancia estratégica para el sistema logístico nacional, vinculan importantes centros urbanos, industriales y portuarios con algunas de las principales regiones agrícolas y productivas del país, facilitando el transporte y la conexión de la producción con los mercados.
La concesión tendrá una duración de 20 años y comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios a los usuarios.
Marcelo Carro, Gerente General de Caminos del Plata declaró que “Asumir la gestión de estos corredores representa un desafío y, al mismo tiempo, un compromiso de largo plazo con una infraestructura que es clave para el desarrollo del país. Son rutas que conectan regiones productivas, industrias y puertos, y que cumplen un rol fundamental en la competitividad de la Argentina. Nuestro objetivo es aportar experiencia, capacidad técnica y una gestión eficiente para acompañar ese desarrollo”,
La toma de posesión marca así el comienzo de una nueva etapa, orientada a garantizar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial, mejorar progresivamente la infraestructura y brindar adecuados niveles de servicio a quienes utilizan diariamente estas rutas.
Como información relevante de cara al usuario, Caminos del Plata informa que el cobro de peajes por el uso de los tramos Mediterráneo y Portuario Sur deberá ser efectuado únicamente a través del uso de medios digitales y/o con dispositivos de Telepase, a partir de la toma de posesión. Hasta tanto finalice la puesta en servicio de los tótems de cobro, se mantendrán las barreras levantadas para asegurar la libre circulación de los usuarios. Para mayor información podrán visitar el sitio web de Caminos del Plata: www.caminosdelplata.com.ar.