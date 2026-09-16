#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Durante septiembre

Hasta 60% de descuento y 20 cuotas sin interés: las promociones de Previsora del Paraná

La empresa incorporó una nueva línea de bicicletas y ofrece beneficios vinculados con la antigüedad de sus asociados, además de alternativas de financiación. Las promociones están disponibles en sus sucursales de San Martín y Blas Parera.

La sucursal del centro está ubicada en San Martín y Perón. Crédito: Flavio Raina.La sucursal del centro está ubicada en San Martín y Perón. Crédito: Flavio Raina.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Contenido realizado para Previsora del Paraná

Previsora del Paraná cuenta con distintas promociones para sus afiliados en la sucursal del centro de Santa Fe, ubicada en San Martín y Perón. La propuesta incluye descuentos en productos seleccionados, opciones de financiación y beneficios que varían según la antigüedad de cada asociado.

En este marco, Pablo Vera, gerente de las sucursales de Santa Fe, explicó a CyD Noticias que la empresa incorporó una nueva marca de bicicletas importadas y lanzó promociones especiales. “Actualmente tenemos una línea nueva, importadas, en un precio muy accesible con hasta un 60% de descuento en afiliados que nos acompañan desde hace tanto tiempo”, señaló.

Mirá tambiénPrevisora del Paraná refuerza su presencia en el norte de la ciudad con la apertura de una nueva sucursal

Para quienes se incorporaron recientemente, el descuento alcanza el 30% en determinados productos. Además, hay alternativas que pueden adquirirse en cuotas sin interés.

La propuesta apunta especialmente a la movilidad urbana durante la temporada que comienza. “Vimos esa oportunidad de poder ofrecer un producto que se usa cotidianamente, que se usa cada vez más, sobre todo acá en el centro también, que la gente por ahí por el tema del estacionamiento y del lugar se mueve mucho en bici, en monopatín también que por ahí tenemos”, comentó Vera.

Beneficios según la antigüedad

Los afiliados acceden a beneficios desde el momento en que se incorporan a la empresa. “Nuestros afiliados gozan de los beneficios del día cero. Te afilias a Previsora del Paraná, automáticamente desde el primer día tenés beneficios”, afirmó el gerente.

El esquema contempla descuentos que aumentan con el tiempo de afiliación. En el caso de los productos de electro, comienzan en un 5% y pueden llegar hasta un 15%. La empresa también trabaja con farmacias adheridas y prevé incorporar otros comercios a su red de beneficios.

Cómo acceder al servicio

Para afiliarse, los interesados pueden acercarse a las sucursales de San Martín o Blas Parera y dejar sus datos. También pueden recibir asesoramiento a través de los representantes que recorren distintos barrios de la ciudad.

Vera destacó además las características del servicio principal de la empresa. “Estamos dentro de los precios más bajos de la región, en un servicio completo, con la cremación incluida”, sostuvo.

Previsora del Paraná incorporó nuevas bicicletas a su propuesta comercial. Crédito: Flavio Raina.Previsora del Paraná incorporó nuevas bicicletas a su propuesta comercial. Crédito: Flavio Raina.

Horarios y financiación

La sucursal del centro funciona actualmente de lunes a sábado, de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20. Según anticipó Vera, durante octubre el horario de la tarde podría pasar a ser de 16:30 a 20:30.

A las promociones vigentes se suma una alternativa de financiación para clientes que utilicen tarjetas del Banco Nación. “Hasta 20 cuotas sin interés durante todos estos días. También no solo en la bici, sino en otros productos seleccionados también”, indicó Vera.

La empresa ofrece productos seleccionados con financiación sin interés. Crédito: Flavio Raina.La empresa ofrece productos seleccionados con financiación sin interés. Crédito: Flavio Raina.

La sucursal mantiene así una oferta que combina los servicios propios de la empresa con beneficios comerciales para sus afiliados.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Contenido Patrocinado
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro