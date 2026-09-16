Contenido realizado para Previsora del Paraná
Hasta 60% de descuento y 20 cuotas sin interés: las promociones de Previsora del Paraná
La empresa incorporó una nueva línea de bicicletas y ofrece beneficios vinculados con la antigüedad de sus asociados, además de alternativas de financiación. Las promociones están disponibles en sus sucursales de San Martín y Blas Parera.
Previsora del Paraná cuenta con distintas promociones para sus afiliados en la sucursal del centro de Santa Fe, ubicada en San Martín y Perón. La propuesta incluye descuentos en productos seleccionados, opciones de financiación y beneficios que varían según la antigüedad de cada asociado.
En este marco, Pablo Vera, gerente de las sucursales de Santa Fe, explicó a CyD Noticias que la empresa incorporó una nueva marca de bicicletas importadas y lanzó promociones especiales. “Actualmente tenemos una línea nueva, importadas, en un precio muy accesible con hasta un 60% de descuento en afiliados que nos acompañan desde hace tanto tiempo”, señaló.
Para quienes se incorporaron recientemente, el descuento alcanza el 30% en determinados productos. Además, hay alternativas que pueden adquirirse en cuotas sin interés.
La propuesta apunta especialmente a la movilidad urbana durante la temporada que comienza. “Vimos esa oportunidad de poder ofrecer un producto que se usa cotidianamente, que se usa cada vez más, sobre todo acá en el centro también, que la gente por ahí por el tema del estacionamiento y del lugar se mueve mucho en bici, en monopatín también que por ahí tenemos”, comentó Vera.
Beneficios según la antigüedad
Los afiliados acceden a beneficios desde el momento en que se incorporan a la empresa. “Nuestros afiliados gozan de los beneficios del día cero. Te afilias a Previsora del Paraná, automáticamente desde el primer día tenés beneficios”, afirmó el gerente.
El esquema contempla descuentos que aumentan con el tiempo de afiliación. En el caso de los productos de electro, comienzan en un 5% y pueden llegar hasta un 15%. La empresa también trabaja con farmacias adheridas y prevé incorporar otros comercios a su red de beneficios.
Cómo acceder al servicio
Para afiliarse, los interesados pueden acercarse a las sucursales de San Martín o Blas Parera y dejar sus datos. También pueden recibir asesoramiento a través de los representantes que recorren distintos barrios de la ciudad.
Vera destacó además las características del servicio principal de la empresa. “Estamos dentro de los precios más bajos de la región, en un servicio completo, con la cremación incluida”, sostuvo.
Horarios y financiación
La sucursal del centro funciona actualmente de lunes a sábado, de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20. Según anticipó Vera, durante octubre el horario de la tarde podría pasar a ser de 16:30 a 20:30.
A las promociones vigentes se suma una alternativa de financiación para clientes que utilicen tarjetas del Banco Nación. “Hasta 20 cuotas sin interés durante todos estos días. También no solo en la bici, sino en otros productos seleccionados también”, indicó Vera.
La sucursal mantiene así una oferta que combina los servicios propios de la empresa con beneficios comerciales para sus afiliados.