En la Ronda de Negocios RIGI en Rosario

Banco Santa Fe y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron sus soluciones financieras

Representantes de Banco Santa Fe y de la Unidad Minera participaron de reuniones de negocios y del panel “Herramientas de financiamiento para PyMEs”, donde se abordaron las alternativas de financiamiento para vincular a los grandes proyectos de inversión con proveedores nacionales.