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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 21 de abril.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Córdoba, Juan del Campillo, Avellaneda y Lavalle

08:00 - 10:00 Larrea, French, Alberdi y Dorrego

08:00 - 12:00 Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid

08:30 - 10:30 Llerena, Derqui, Rivadavia y San Jerónimo

09:00 - 11:00 Larrea, French, Mitre y Güemes

09:00 - 13:00 Colastiné Sur completo

09:00 - 13:00 Derqui, Ruperto Godoy, Estrada y Diagonal Santa Fe

09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Arenales, Gorostiaga y Lavaisse

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Frutos, Lisandro de la Torre, Macia y Candioti

08:30 - 10:30 Libertad, Hernandarias, Macia y Belgrano

09:30 - 11:30 Misiones, Cifre, Córdoba y Av. Luján

09:30 - 11:30 Maletti, 12 de Septiembre, Moreno y Uruguay

11:30 - 13:30 Iriondo, Gaboto, Candioti y 7 de Marzo

11:30 - 13:30 Candioti, Storni, Chapeaurouge y Remedios de Escalada

Sauce Viejo

09:30 - 11:30 Aromos, Margaritas, Camelias y Alte. Brown

11:00 - 12:00 Misiones, Ruta Nac. N11, Dorrego y autopista Sfe-Ros

11:30 - 13:30 Estrella Federal, Alte. Brown, Irupé y Aromos

12:00 - 14:00 Ruta Nac. N11, Dorrego, Malvinas Argentinas y Costa Rica

Recreo

08:00 - 12:00 Crespo, Alberdi, Saavedra Lamas y San Juan

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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