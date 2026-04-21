Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 21 de abril.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Córdoba, Juan del Campillo, Avellaneda y Lavalle
08:00 - 10:00 Larrea, French, Alberdi y Dorrego
08:00 - 12:00 Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid
08:30 - 10:30 Llerena, Derqui, Rivadavia y San Jerónimo
09:00 - 11:00 Larrea, French, Mitre y Güemes
09:00 - 13:00 Colastiné Sur completo
09:00 - 13:00 Derqui, Ruperto Godoy, Estrada y Diagonal Santa Fe
09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Arenales, Gorostiaga y Lavaisse
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Frutos, Lisandro de la Torre, Macia y Candioti
08:30 - 10:30 Libertad, Hernandarias, Macia y Belgrano
09:30 - 11:30 Misiones, Cifre, Córdoba y Av. Luján
09:30 - 11:30 Maletti, 12 de Septiembre, Moreno y Uruguay
11:30 - 13:30 Iriondo, Gaboto, Candioti y 7 de Marzo
11:30 - 13:30 Candioti, Storni, Chapeaurouge y Remedios de Escalada
Sauce Viejo
09:30 - 11:30 Aromos, Margaritas, Camelias y Alte. Brown
11:00 - 12:00 Misiones, Ruta Nac. N11, Dorrego y autopista Sfe-Ros
11:30 - 13:30 Estrella Federal, Alte. Brown, Irupé y Aromos
12:00 - 14:00 Ruta Nac. N11, Dorrego, Malvinas Argentinas y Costa Rica
Recreo
08:00 - 12:00 Crespo, Alberdi, Saavedra Lamas y San Juan
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.