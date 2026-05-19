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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y todo Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 19 de mayo.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Boneo, Pasaje Simoniello, Vieytes y Gob. Freyre

07:30 - 09:30 Pavón, Reg. 12 de Infantería, Cafferata y Arzeno

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Menchaca, Chaco y Ponce de León

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Menchaca, Chaco y Pasaje Sta. Fe

08:00 - 12:00 Solís, Aguado, Castelli y Espora

08:30 - 11:30 Av. A. del Valle, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Hernandarias

08:30 - 12:30 Delgado, Llerena, Dr. Zavalla y Diagonal Sta. Fe

09:00 - 13:00 Independencia, Zavalia, Rodríguez Peña y Pietranera

09:30 - 11:30 Larguía, Hernandarias, Pasaje Sta. Fe y Vieytes

09:30 - 12:30 Av. A. del Valle, Esquiú, Pasaje Iriarte y 9 de Julio

10:00 - 14:00 Callejón Quiroga, Callejón El Sable, Dr. Zavalla

11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Hnos. Figueroa, Tte. Loza y Chaco

13:00 - 15:00 J.J. Paso, Zavalia, Cabal y Gob. Freyre

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Frutos, Arenales, Monasterio y Gutiérrez

12:30 - 13:30 Chapeaurogue, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría

Sauce Viejo

10:00 - 12:00 Malvinas Argentinas, Antártida Argentina, Honduras y Costa Rica

11:30 - 12:30 Los Fresnos, Las Rosas, Curupíes y Margaritas

Recreo

12:30 - 13:30 Localidad completa

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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