Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y todo Recreo
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 19 de mayo.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Boneo, Pasaje Simoniello, Vieytes y Gob. Freyre
07:30 - 09:30 Pavón, Reg. 12 de Infantería, Cafferata y Arzeno
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Menchaca, Chaco y Ponce de León
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Menchaca, Chaco y Pasaje Sta. Fe
08:00 - 12:00 Solís, Aguado, Castelli y Espora
08:30 - 11:30 Av. A. del Valle, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Hernandarias
08:30 - 12:30 Delgado, Llerena, Dr. Zavalla y Diagonal Sta. Fe
09:00 - 13:00 Independencia, Zavalia, Rodríguez Peña y Pietranera
09:30 - 11:30 Larguía, Hernandarias, Pasaje Sta. Fe y Vieytes
09:30 - 12:30 Av. A. del Valle, Esquiú, Pasaje Iriarte y 9 de Julio
10:00 - 14:00 Callejón Quiroga, Callejón El Sable, Dr. Zavalla
11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Hnos. Figueroa, Tte. Loza y Chaco
13:00 - 15:00 J.J. Paso, Zavalia, Cabal y Gob. Freyre
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Frutos, Arenales, Monasterio y Gutiérrez
12:30 - 13:30 Chapeaurogue, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría
Sauce Viejo
10:00 - 12:00 Malvinas Argentinas, Antártida Argentina, Honduras y Costa Rica
11:30 - 12:30 Los Fresnos, Las Rosas, Curupíes y Margaritas
Recreo
12:30 - 13:30 Localidad completa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.