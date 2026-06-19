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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 19 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce VIejo, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 10:00 Callejón El Sable, Callejón Roca, Rep. de Siria y Rivadavia

08:00 - 12:00 Gral. Paz, Alberti, Las Heras y Hernandarias

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chubut, Larrechea y Negruchos

08:00 - 12:00 Pavón, Cibils, Av. Circunvalación y Viñas

08:30 - 12:30 Gorriti, Reg. 12 de Infantería, Saavedra y 1 de Mayo

08:30 - 12:30 Av. Pte. Perón, La Paz, Pasaje Irala y Juan del Campillo

09:00 - 13:00 Gorriti, Av. F. Zuvirjía, 4 de Enero y Matheu

10:00 - 12:00 Pavón, Azcuénaga, Dorrego y Piedras

11:30 - 13:30 Beruti, Cibils, Grierson y Furlong

12:00 - 14:00 Gral. López, Francia, Saavedra y Moreno

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Mosconi, 4 de Enero, López y Planes y 12 de septiembre

09:30 - 11:30 Lubary, Frenguelli, Vélez y 1 de Mayo

11:30 - 13:30 Chapeaurouge, Lubary, Castelli y Córdoba

Sauce Viejo

08:00 - 12:00 Entre Ríos, Américas, Uruguay y Chile

Recreo

12:00 - 14:00 Barrios: Parque, Astorino y Cazadores

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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