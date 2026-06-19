Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 19 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce VIejo, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Callejón El Sable, Callejón Roca, Rep. de Siria y Rivadavia
08:00 - 12:00 Gral. Paz, Alberti, Las Heras y Hernandarias
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chubut, Larrechea y Negruchos
08:00 - 12:00 Pavón, Cibils, Av. Circunvalación y Viñas
08:30 - 12:30 Gorriti, Reg. 12 de Infantería, Saavedra y 1 de Mayo
08:30 - 12:30 Av. Pte. Perón, La Paz, Pasaje Irala y Juan del Campillo
09:00 - 13:00 Gorriti, Av. F. Zuvirjía, 4 de Enero y Matheu
10:00 - 12:00 Pavón, Azcuénaga, Dorrego y Piedras
11:30 - 13:30 Beruti, Cibils, Grierson y Furlong
12:00 - 14:00 Gral. López, Francia, Saavedra y Moreno
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Mosconi, 4 de Enero, López y Planes y 12 de septiembre
09:30 - 11:30 Lubary, Frenguelli, Vélez y 1 de Mayo
11:30 - 13:30 Chapeaurouge, Lubary, Castelli y Córdoba
Sauce Viejo
08:00 - 12:00 Entre Ríos, Américas, Uruguay y Chile
Recreo
12:00 - 14:00 Barrios: Parque, Astorino y Cazadores
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.