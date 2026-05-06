Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 6 de mayo.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Alto Verde: Pasaje 5 de Mayo, Sosa, Piedrabuena y Acosta
07:30 - 09:30 Calchines, Ituzaingó, Lavalle y Avellaneda
07:30 - 09:30 Por Saavedra, entre Gral. López y 3 de Febrero
07:30 - 09:30 Gorriti, Bv. Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Chiclana
08:00 - 10:00 Tte. Loza, Chaco, Las Tocoritas y Diagonal Obligado
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Gaboto, J.P. López y Castelli
08:30 - 12:30 Solís, Lamadrid, Moreno y Juan de Garay
09:00 - 12:00 San José, Estrada, Artigas y Martín Zapata
09:00 - 13:00 Llerena, San Juan, Solís y Ruperto Godoy
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Lavaisee, Huergo y Solís
09:00 - 13:00 Lamadrid, Chile, Boneo y Risso
09:00 - 13:00 Por Callejón Méndez entre Blas Parera y Cafferata
09:30 - 11:30 Beruti, Guevara, Carranza y Bernard
09:30 - 11:30 Por Alte. Brown desde Salvador del Carril hasta M. Zapata
09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Ruperto Godoy, Lavaisse y Pasaje Sta. Fe
09:30 - 11:30 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Perales y Mons. Mendoza (Colastiné)
10:00 - 13:00 Tarragona, Oroño, Reconquista e Independencia
11:00 - 13:00 Por R. Tacca desde el CARD hasta club El Quillá
11:30 - 13:30 Av. Peñaloza, Espinosa, Europa y La Salle
11:30 - 13:30 Formosa, Chubut, Cafferata y Carranza
11:30 - 13:30 Casanello, Gorostiaga, Lamadrid y Pasaje Santa Fe
11:30 - 13:30 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Ñandubay y Las Talas (Colastiné)
12:30 - 14:30 Por Av. A. del Valle entre Rup. Godoy y Llerena
12:30 - 14:30 Ruta Prov. N1, Quiloazas, Corondas y Guaraníes (Colastiné)
Santo Tomé
09:30 - 11:30 Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Echeverría y Storni
12:00 - 16:00 Av. 7 de Marzo, Centenario, Mateo Booz y Vélez Sarsfield
Sauce Viejo
07:30 - 09:30 Lubary, Calle 10, Calle 27 y Calle 35
10:00 - 14:00 Calle 6, calle 16, calle 31 y Leiva
Recreo
08:00 - 11:00 Crespo, Salvador del Carril, San Juan, Crespo y Alberdi
12:00 - 15:00 Barrios Parque y Cazadores
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.