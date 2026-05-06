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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 6 de mayo.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Alto Verde: Pasaje 5 de Mayo, Sosa, Piedrabuena y Acosta

07:30 - 09:30 Calchines, Ituzaingó, Lavalle y Avellaneda

07:30 - 09:30 Por Saavedra, entre Gral. López y 3 de Febrero

07:30 - 09:30 Gorriti, Bv. Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Chiclana

08:00 - 10:00 Tte. Loza, Chaco, Las Tocoritas y Diagonal Obligado

08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Gaboto, J.P. López y Castelli

08:30 - 12:30 Solís, Lamadrid, Moreno y Juan de Garay

09:00 - 12:00 San José, Estrada, Artigas y Martín Zapata

09:00 - 13:00 Llerena, San Juan, Solís y Ruperto Godoy

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Lavaisee, Huergo y Solís

09:00 - 13:00 Lamadrid, Chile, Boneo y Risso

09:00 - 13:00 Por Callejón Méndez entre Blas Parera y Cafferata

09:30 - 11:30 Beruti, Guevara, Carranza y Bernard

09:30 - 11:30 Por Alte. Brown desde Salvador del Carril hasta M. Zapata

09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Ruperto Godoy, Lavaisse y Pasaje Sta. Fe

09:30 - 11:30 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Perales y Mons. Mendoza (Colastiné)

10:00 - 13:00 Tarragona, Oroño, Reconquista e Independencia

11:00 - 13:00 Por R. Tacca desde el CARD hasta club El Quillá

11:30 - 13:30 Av. Peñaloza, Espinosa, Europa y La Salle

11:30 - 13:30 Formosa, Chubut, Cafferata y Carranza

11:30 - 13:30 Casanello, Gorostiaga, Lamadrid y Pasaje Santa Fe

11:30 - 13:30 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Ñandubay y Las Talas (Colastiné)

12:30 - 14:30 Por Av. A. del Valle entre Rup. Godoy y Llerena

12:30 - 14:30 Ruta Prov. N1, Quiloazas, Corondas y Guaraníes (Colastiné)

Santo Tomé

09:30 - 11:30 Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Echeverría y Storni

12:00 - 16:00 Av. 7 de Marzo, Centenario, Mateo Booz y Vélez Sarsfield

Sauce Viejo

07:30 - 09:30 Lubary, Calle 10, Calle 27 y Calle 35

10:00 - 14:00 Calle 6, calle 16, calle 31 y Leiva

Recreo

08:00 - 11:00 Crespo, Salvador del Carril, San Juan, Crespo y Alberdi

12:00 - 15:00 Barrios Parque y Cazadores

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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