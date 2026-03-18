Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas para este 18 de marzo.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 12:30 Mons. Zazpe, Juan de Garay, Av. Mosconi y San Juan
08:00 - 12:00 Espora, Guanella, Pje. Paraná y Santiago de Chile
08:30 - 11:30 Matheu, French, A. Godoy y Riobamba
08:30 – 11:30 Leumann, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Azcuénaga
09:00 - 11:00 Reg. 12 de Infantería, Pavón, I. Crespo y Av. Blas Parera
09:00 - 12:00 Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y Av. Vera Peñaloza
09:00 - 13:00 Calle 16, Calle 6, Ruta Nac. N° 11 y Calle 31
12:00 - 14:00 Barrio Cazadores y Barrio Parque
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.