Por la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas para este 18 de marzo.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 12:30 Mons. Zazpe, Juan de Garay, Av. Mosconi y San Juan

08:00 - 12:00 Espora, Guanella, Pje. Paraná y Santiago de Chile

08:30 - 11:30 Matheu, French, A. Godoy y Riobamba

08:30 – 11:30 Leumann, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Azcuénaga

09:00 - 11:00 Reg. 12 de Infantería, Pavón, I. Crespo y Av. Blas Parera

09:00 - 12:00 Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y Av. Vera Peñaloza

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Calle 16, Calle 6, Ruta Nac. N° 11 y Calle 31

Recreo

12:00 - 14:00 Barrio Cazadores y Barrio Parque

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

