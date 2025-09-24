#HOY:

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas para este 24 de septiembre.

Imagen ilustrativa.
 3:57
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 12:00 Jujuy, Lamadrid, Roque S. Peña y Roberto Arlt

08:30 - 11:30 Espora, Padre Genesio, Zavalla y San Juan

09:00 - 11:00 Vélez Sarsfield, Antonia Godoy, E. Zeballos y J. P. López

09:00 - 12:00 Huergo, Pedro de Vega, Rep. de Siria y Las Heras

09:00 - 13:00 Av. Fcdo. Zuviria, Risso, San Lorenzo y E. Zeballos

13:00 - 17:00 Iturraspe, Blas Parera, Llerena y Saavedra

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Batalla de Maipú, Mántaras, Saavedra y Luján

Recreo

12:00 - 14:00 Furno y Córdoba entre Caferata y Juan de Garay. Zona

12:00 – 14:00 Av. Gral. B. Mitre y José Hernández entre Caferata y Einstein.

12:00 – 14:00 Ruta Nac. N°11 entre los kilómetros 486 y 489

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

