Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas para este 24 de septiembre.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Jujuy, Lamadrid, Roque S. Peña y Roberto Arlt
08:30 - 11:30 Espora, Padre Genesio, Zavalla y San Juan
09:00 - 11:00 Vélez Sarsfield, Antonia Godoy, E. Zeballos y J. P. López
09:00 - 12:00 Huergo, Pedro de Vega, Rep. de Siria y Las Heras
09:00 - 13:00 Av. Fcdo. Zuviria, Risso, San Lorenzo y E. Zeballos
13:00 - 17:00 Iturraspe, Blas Parera, Llerena y Saavedra
08:00 - 12:00 Batalla de Maipú, Mántaras, Saavedra y Luján
12:00 - 14:00 Furno y Córdoba entre Caferata y Juan de Garay. Zona
12:00 – 14:00 Av. Gral. B. Mitre y José Hernández entre Caferata y Einstein.
12:00 – 14:00 Ruta Nac. N°11 entre los kilómetros 486 y 489
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
