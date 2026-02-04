Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 4 de febrero.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 11:00 Cassanello, Llerena, Alberdi y Las Heras
09:00 - 13:00 Camino Viejo a Esperanza y Altos de la Ribera
11:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Monseñor Rodríguez, Facundo Quiroga y Grandoli
11:00 - 13:00 Ayacucho, Padre Genesio, Av. Peñaloza y Pasaje Vías
11:00 - 13:00 Cassanello, Hernandarias, Piedras y Echagüe
11:00 - 13:00 Av. A. del Valle, Milenio de Polonia, J. M. Zuviria y 9 de julio
07:00 - 09:00 Laprade, Dorrego, Libertad e H. Irigoyen
07:00 - 10:00 Gaboto, Av. del Trabajo, Macía y San Juan
09:00 - 11:00 Avellaneda, Alte. Brown, Centenario y Castelli
11:00 - 13:00 Por colectora de Autopista SF-Ros entre los complejos Dos Lagunas y San Tomás
09:00 - 13:00 Aromos, Sauces, Estrella Federal y Magnolias
09:00 - 13:00 Aromos, Av. Las Banderas, Estrella Federal y Los Jazmines
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.