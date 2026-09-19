Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santo Tomé y Monte Vera
La lista de tareas previstas para este 19 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santo Tomé y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Iriondo y Candioti
09:00 - 13:00 Av. del Trabajo, F. Zuviría, H. Irigoyen y Solís.
Monte Vera
12:30 - 13:00 Ruta Prov. N5, entre Juan de Garay y RPN2.
12:30 – 13:00 Barrio Paprocki y zona de la costa
12:30 - 14:30 Zona urbana de la localidad incluyendo A. Gallardo.
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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