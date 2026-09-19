#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En la mañana

Cortes de luz programados para este sábado en Santo Tomé y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 19 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santo Tomé y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿o Tomé

08:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Iriondo y Candioti

09:00 - 13:00 Av. del Trabajo, F. Zuviría, H. Irigoyen y Solís.

Monte Vera

12:30 - 13:00 Ruta Prov. N5, entre Juan de Garay y RPN2.

12:30 – 13:00 Barrio Paprocki y zona de la costa

12:30 - 14:30 Zona urbana de la localidad incluyendo A. Gallardo.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Monte Vera
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro