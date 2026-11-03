Financiamiento

Créditos hipotecarios: qué hay que revisar antes de pedir un préstamo para comprar una vivienda

Aunque algunas entidades redujeron sus tasas y el Gobierno impulsa nuevas líneas de financiamiento, los especialistas recomiendan analizar los ingresos, el valor de la cuota, los gastos de la operación y las condiciones del inmueble antes de entregar una reserva.