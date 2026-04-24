La ciudad de San Carlos de Bariloche volverá a convertirse, a partir de la próxima semana, en el epicentro del poder económico y la innovación tecnológica en Argentina. La 11° edición del Foro Llao Llao, el encuentro que reúne anualmente a los dueños de las empresas más influyentes y a los emprendedores de alto impacto, tendrá este año un condimento excepcional: la presencia de la Reina Máxima de los Países Bajos.
Cumbre de elite en Bariloche: la Reina Máxima será la figura central del Foro Llao Llao 2026
La soberana de los Países Bajos participará de la undécima edición del exclusivo encuentro empresario en el sur argentino. Con el foco puesto en la Inteligencia Artificial y el potencial energético, el foro aguarda la confirmación del presidente Javier Milei.
La soberana argentina, reconocida mundialmente por su labor como defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las Finanzas Inclusivas, será la invitada de honor en el emblemático hotel rionegrino. Su participación está prevista para el jueves, donde disertará ante un selecto auditorio sobre los desafíos de la economía global y la inclusión financiera en la era digital.
Una agenda volcada al futuro y la innovación
A diferencia de ediciones anteriores donde la coyuntura política argentina solía dominar las conversaciones de pasillo, este año la organización —liderada por Eduardo Elsztain (IRSA) y los referentes de la red Endeavor— ha decidido poner el foco estrictamente en el sector privado y las fronteras tecnológicas.
Según pudo saber este medio, los paneles principales girarán en torno al avance disruptivo de la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en los negocios. Asimismo, habrá un espacio destacado para el sector energético, analizando específicamente el potencial de Vaca Muerta y el futuro del oil & gas como motor de divisas para el país. Entre los expositores confirmados destaca Nicolás Aguzin, el influyente inversor argentino con trayectoria en JPMorgan y la bolsa de Hong Kong, quien hoy integra el board de Mercado Libre.
La incógnita política y las ausencias notables
Si bien el foro busca mantener un perfil netamente empresarial, la política nacional siempre sobrevuela el ambiente. El presidente Javier Milei, quien ha sido un asistente frecuente en años previos —incluso antes de llegar a la Casa Rosada—, recibió la invitación formal, aunque su presencia aún no ha sido confirmada oficialmente.
Por otro lado, se supo que el inversor de Silicon Valley, Peter Thiel, quien se encuentra de visita en el país, declinó la invitación por motivos de agenda, aunque su figura sigue despertando interés entre los emprendedores locales por su visión sobre el capital de riesgo.
El Foro Llao Llao se consolida, una vez más, no solo como un espacio de networking para el "Círculo Rojo", sino como un termómetro de las aspiraciones del empresariado argentino. La llegada de la Reina Máxima eleva el estatus internacional del evento, en un momento donde el país busca desesperadamente señales de confianza para atraer inversiones productivas en sectores estratégicos.