Invitada especial

Cumbre de elite en Bariloche: la Reina Máxima será la figura central del Foro Llao Llao 2026

La soberana de los Países Bajos participará de la undécima edición del exclusivo encuentro empresario en el sur argentino. Con el foco puesto en la Inteligencia Artificial y el potencial energético, el foro aguarda la confirmación del presidente Javier Milei.