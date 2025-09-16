Defensa del Consumidor de Santa Fe alerta sobre estafas digitales dirigidas a jubilados

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, advirtió sobre una maniobra detectada en los últimos días, cuando un vecino de Santa Fe logró frustrar el intento de vaciamiento de su cuenta bancaria tras recibir comunicaciones fraudulentas que aparentaban ser parte de un programa de incentivos.
Valeria Schvartz, titular de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, relató un caso reciente que permitió identificar esta nueva modalidad. "El estafador, identificado como 'Shell', se presentó como operador de atención al cliente de una reconocida empresa de combustibles", explicó.
A través de mensajes de WhatsApp, el delincuente solicitaba a la víctima que respondiera con la palabra "OK" para activar supuestos beneficios. El objetivo de esta táctica era "inducir la apertura de una cuenta y obtener credenciales bancarias y datos sensibles".
El afectado, un vecino de la provincia, recibió mensajes que imitaban una campaña de descuentos de la empresa, con un logo predominante en rojo y amarillo. Se le pedía abrir una cuenta y compartir información personal. Al notar inconsistencias en la comunicación, el hombre decidió no continuar con la operación y denunció el intento de fraude, lo que permitió a las autoridades emitir la alerta.
¿Por qué los jubilados son el blanco principal?
Según Schvartz, esta modalidad de estafa se dirige especialmente a los adultos mayores debido a varias razones. "Los estafadores aprovechan esa expectativa de recibir subsidios, descuentos o promociones oficiales para inducir respuestas rápidas y obtener información confidencial", afirmó la funcionaria.
Además, señaló que los jubilados y pensionados son un grupo altamente expuesto a beneficios sociales y, en muchos casos, tienen menor familiaridad con el entorno digital, lo que los hace más vulnerables. "Muchas personas mayores utilizan canales como WhatsApp o SMS para comunicarse, lo que los convierte en blanco frecuente de este tipo de fraudes", agregó.
Los delincuentes imitan páginas y perfiles de comercios reconocidos, utilizan la marca de empresas y aplican tácticas de urgencia, como "promoción por tiempo limitado", para presionar a las víctimas a actuar rápidamente. Una vez que obtienen acceso a las cuentas, pueden realizar transferencias, gestionar créditos a nombre de la víctima o acceder a billeteras digitales.
La amenaza del 'phishing' y las medidas de prevención
El 'phishing' es la técnica utilizada en estas estafas. Consiste en hacerse pasar por empresas o entidades oficiales para obtener datos sensibles como contraseñas o números de tarjeta. Los fraudes se cometen a través de correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o llamadas telefónicas.
Los delincuentes crean páginas web falsas y envían mensajes con enlaces maliciosos o frases alarmantes, como "su cuenta fue bloqueada", para generar una sensación de urgencia.
Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe ha activado un protocolo de prevención y ha reforzado su colaboración con la Red Provincial de Oficinas Municipales y Comunales de Información al Consumidor.
No compartir contraseñas, códigos ni información personal por redes sociales, llamadas o mensajes.
Verificar siempre la fuente oficial de cualquier promoción o incentivo.
No atender llamados sospechosos ni responder a correos electrónicos no verificados.
Cambiar las claves de acceso ante cualquier sospecha y evitar usar redes de Wi-Fi públicas para operaciones bancarias.
Denunciar de inmediato ante el Ministerio Público Fiscal, el banco correspondiente y la oficina de Defensa del Consumidor más cercana.
Dejanos tu comentario
