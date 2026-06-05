Ciencia

Descubren una sorprendente araña azul fluorescente y más de 70 nuevas especies en una región inexplorada en África

Científicos revelan la biodiversidad oculta de la meseta de Lisima, Angola. La expedición, impulsada por la organización The Wilderness Project en el marco del programa Atlas de la Vida de Cassai, adentró a un grupo de 16 especialistas durante semanas en un remoto territorio africano.