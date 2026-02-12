Desfile planetario 2026: cómo y cuándo ver la alineación de seis planetas en Argentina
Hacia fin de mes, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico poco frecuente, con varios mundos visibles en simultáneo tras la puesta del Sol y condiciones favorables para la observación en gran parte del país.
El fenómeno podrá observarse con mayor claridad desde zonas con poca luz artificial.
El país se preparará para vivir un evento astronómico singular hacia finales de febrero de 2026, cuando seis planetas del sistema solar aparezcan visualmente concentrados en una misma zona del cielo. El fenómeno, conocido como desfile planetario, ofrecerá una oportunidad poco común para observar varios mundos reunidos durante una sola noche y en un horario accesible para el público general.
El punto culminante se producirá el 28 de febrero, poco después de la puesta del Sol. Si bien no se tratará de una alineación perfecta en términos astronómicos, la proximidad aparente entre los planetas dará lugar a una escena llamativa que no suele repetirse con frecuencia en observaciones vespertinas.
El fenómeno ocurrirá cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se dispongan en una misma franja del cielo siguiendo la línea de la eclíptica, el recorrido aparente del Sol a lo largo del año. Desde la Tierra, los planetas no formarán una línea recta exacta, sino un arco suave que se extenderá sobre el horizonte oeste al anochecer.
Esta disposición, conocida como alineación aparente, permitirá identificar varios planetas en simultáneo, algo poco frecuente en horarios posteriores al atardecer. La combinación entre cantidad de cuerpos visibles y condiciones de observación convertirá al evento en una oportunidad destacada para aficionados y observadores ocasionales.
Por qué será especial
La alineación planetaria de febrero de 2026 reunirá características poco habituales. Seis planetas coincidirán visualmente en una misma región del cielo, con la particularidad de que cuatro de ellos podrán observarse a simple vista, mientras que los dos restantes requerirán binoculares o telescopio.
El evento ofrecerá una escena astronómica poco habitual.
Otro aspecto distintivo será el horario del fenómeno, ya que se producirá tras la puesta del Sol. Esto facilitará la observación sin necesidad de trasnochar y permitirá apreciar el conjunto durante los primeros momentos de la noche, siempre que el horizonte oeste se encuentre despejado.
Dónde se podráobservar el fenómeno
El desfile planetario será visible desde amplias regiones del planeta, con mejores condiciones en el hemisferio sur. América del Sur, América del Norte, Europa y algunas zonas de Asia contarán con posibilidades de observación, siempre que el cielo esté despejado y con baja contaminación lumínica.
Varios planetas se concentrarán visualmente en el cielo tras la puesta del Sol.
En Argentina, la alineación podrá apreciarse desde gran parte del territorio nacional. Las áreas alejadas de grandes centros urbanos ofrecerán una experiencia más clara, mientras que en zonas con edificios altos o relieve pronunciado hacia el oeste la visibilidad de Mercurio podría verse limitada, debido a su cercanía con el horizonte.
Qué planetasse podrán ver
Desde Argentina, cuatro de los seis planetas podrán distinguirse sin instrumentos ópticos. Venus será el más brillante y fácil de reconocer tras la puesta del Sol. Júpiter destacará por su intensidad y permanecerá visible durante buena parte de la noche.
Saturno mostrará un brillo moderado y se ubicará bajo en el cielo al inicio de la observación. Mercurio aparecerá muy próximo al horizonte occidental y requerirá cielos despejados para ser detectado.
Urano resultará muy tenue y sólo será perceptible con binoculares, mientras que Neptuno, el más lejano del grupo, necesitará un telescopio adecuado para su observación.
Recomendaciones
La observación de planetas no implica riesgos para la vista, aunque algunos cuidados permitirán disfrutar mejor del evento. Elegir un lugar con horizonte oeste despejado, alejarse de luces intensas, esperar entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol y utilizar aplicaciones de astronomía ayudará a ubicar cada planeta con mayor precisión.
La alineación planetaria del 28 de febrero se proyecta como uno de los eventos astronómicos más destacados del año. Seis mundos visibles en una misma franja del cielo argentino ofrecerán una escena única para observar y comprender, en una sola noche, la disposición del sistema solar.