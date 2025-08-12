12 de agosto

Día de la Juventud: el rol clave de los jóvenes en la lucha por un futuro sostenible

En la conmemoración de este 2025, desde la ONU llaman a invertir en políticas que empoderen a los jóvenes, esenciales para cumplir la agenda 2030 con innovación y visión a futuro. Además, desde la Organización, resaltan cómo las acciones locales de los jóvenes están transformando desafíos globales en soluciones, subrayando su papel esencial en el desarrollo sostenible.