Efemérides

Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología: el legado de Bernardo Houssay que sigue vigente en cada laboratorio argentino

Cada 10 de abril, el mundo rinde homenaje al conocimiento y la innovación en memoria del primer Nobel latinoamericano en ciencias. Un repaso por la vida del médico que transformó la investigación en Argentina y por qué su figura es el faro de las nuevas generaciones de científicos.